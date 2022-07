Reise zurück ins Jahr 1630: Heute beginnt Wallenstein in Memmingen

Lagerleben, Umzug, Reiterspiele: Wie die Menschen vor 400 Jahren lebten und wie sie arbeiteten, erleben Wallenstein-Besucher in Memmingen. Der Newsblog.

24.07.2022 | Stand: 07:37 Uhr

Eine ganze Woche lang lockt Wallenstein 2022 ab Sonntag die Besucher mit Umzügen, Lagerleben, Reiterspielen und mehr nach Memmingen. Mit etwa 4000 Mitwirkenden und Abertausenden von Besuchern ist es mit das größte Historien-Festspiel in Europa. Wir berichten an dieser Stelle im Newsblog von den Wallenstein-Festspielen.

Von Sonntag (24. Juli) bis Sonntag (31. Juli) gibt es ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Veranstaltungen.

Sonntag, 24. Juli, 7.30 Uhr: Heute beginnt Wallenstein in Memmingen

Heute beginnt das historische Fest Wallenstein in Memmingen. Besucherinnen und Besucher können eine Woche lang in das Jahr 1630 eintauchen. Heute am Sonntag kommt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach Memmingen und trägt sich in das goldene Buch der Stadt ein. Ab 13.30 Uhr präsentiert Wallenstein sein Gefolge beim Umzug mit etwa 4500 Mitwirkenden, rund 300 Pferden und über 40 Wagen.

Samstag, 23. Juli, 8.15 Uhr: Wetteraussichten zu Wallenstein-Beginn sind gut

Nachdem die Wetteraussichten am Fischertag in Memmingen eher nass waren, wird das Wetter zu Beginn von Wallenstein am Sonntag gut. Es werden Sonne und Höchsttemperaturen von bis zu 29 Grad erwartet.

Freitag, 22. Juli, 15 Uhr: Mit dem Auto zu Wallenstein nach Memmingen? Hier können Sie parken

Zur Wallenstein-Woche werden an die 200.000 Besucher in Memmingen erwartet. Wie ist die beste Anreise? Wo kann ich parken bei Wallenstein? Alle Infos finden Sie hier.

Donnerstag, 21. Juli, 10.30 Uhr: Auftakt zu Heimatfesten in Memmingen

Der Startschuss für das ereignisreiche Wochenende mit den Heimatfesten in Memmingen ist gefallen: Am Donnerstagvormittag hat das Kinderfest mit 1800 Mädchen und Jungen begonnen. Am Samstag findet der Fischertag in Memmingen (hier der Newsblog) statt, am Sonntag beginnt die Wallenstein-Woche.

--------------------------------------

Lagerleben, Reiterspiele, historischer Markt: Das Programm bei Wallenstein 2022

Wer im Wallensteinlager den Weg verlässt und nicht historisch gekleidet ist, wird in den Wasser-Zuber geworfen. So konnte es Besuchern des Lagerlebens in Memmingen früher ergehen. In diesem Jahr wird daraus eher nichts. Aus Hygienegründen darf in Corona-Zeiten kein Wasser in den Zubern sein, wie wir erfahren haben. Auf dieses kleine Spektakel muss also verzichtet werden in der Wallenstein-Woche vom 24. bis 31. Juli. Dafür gibt es aber ausreichend andere Darbietungen, die die Besucher in das Memmingen von 1630 versetzen, also in das Jahr, in dem der Feldherr Wallenstein in der Stadt sein Lager aufschlug.

Lagerleben:

Die vielen Wallensteingruppen wie die Gallas Dragoner, der Tross Aldringen und die Kaufleute schlagen ihre Zelte in der Grimmelschanze und im Reichshain auf. Dort verbringen sie die komplette Wallenstein-Woche. Besucher können von den Wegen aus die Lager besichtigen, in denen es streng historisch zugeht – ohne Handys, Filterzigaretten, Plastikflaschen, moderne Brillen.

Geboten wird aber mehr als Lageralltag, sagt Wallenstein-Pressesprecher Michael Geiger. Zum Beispiel kann Soldaten beim Exerzieren zugeschaut werden. Das fahrende Volk zeigt kleine Stücke in seinem Marionettentheater. Beim Tross Schaffgotsch versuchen Alchimisten, Gold herzustellen. „Da raucht und qualmt es ordentlich.“

Beim Tross Piccolomini können Besucher zur Armbrust greifen. Und in manchem Zelt gibt es Speisen nach Art des Mittelalters, die probiert werden dürfen. Wer an den Bettlern vorbeispaziert, wird mit Sicherheit überzeugt werden, etwas Kleingeld dazulassen. „Die drücken einem ordentliche Sprüche rein“, sagt Geiger und lacht. Das Geld, das die Bettler einnehmen, wird an einen sozialen Zweck gespendet. Diesmal geht es an den Bunten Kreis Memmingen, der Familien mit früh- und risikogeborenen, chronisch- und schwerstkranken Kindern unterstützt.

Das Lagerleben - Öffnungszeiten, Eintrittspreise: 24., 30., 31. Juli ab 10 Uhr, 25. bis 29. Juli ab 16 Uhr. Eintritt ist kostenlos.

Wie in einem historischen Zirkus: Die Lagerspiele bei Wallenstein

Lagerspiele:

Jeden Tag gibt es auf der Bühne neben der Stadthalle die Lagerspiele. Den Auftakt macht täglich der Moriskentanz, gezeigt von der Tanzschule Uschi Buhmann. Die Akrobaten des Mitmachzirkus Manegentraum präsentieren zu Livemusik eine Messer- und Peitschenschau. Es gibt Jongleure, Seiltänzer und Balancekünstler – wie in einem mittelalterlichen Zirkus. Junge Gaukler des Fischertagsvereins zeigen akrobatischen Tanz, ältere Gaukler bauen eine Pyramide aus Stühlen, Tischen und Menschen. Eine Feuerschau rundet die Spiele ab.

Die Lagerspiele - Öffnungszeiten, Eintrittspreise: 24. bis 31. Juli jeweils ab 20.15 Uhr, 29. und 30. Juli je eine zusätzliche Veranstaltung ab 16 Uhr. Kosten: 25 Euro für Erwachsene, neun Euro für Kinder bis 14 Jahre.

Wallenstein in Memmingen: Militärischer Drill bei den Reiterspielen

Reiterspiele:

„Im Reichshain wird Reiterakrobatik nach historischem Vorbild nachgestellt, die für ihre Akteure auch heute nicht ungefährlicher ist als 1630“, so beschreibt der Fischertagsverein die Reiterspiele. Professionelle Stunt-Reiter und Schauspieler, Fechter und Schwertkämpfer bieten eine rasante Vorführung in der Arena. Diesmal ist alles in eine Geschichte eingebettet, sagt Jürgen Kohl, Organisationsleiter des Fischertagsvereins. Mitglieder von Wallenstein-Soldatengruppen nehmen auch teil. Sie zeigen in militärischem Drill, wie eine Kanone bedient wird – vom Aufstellen übers Laden bis zum Abfeuern. (Eine Herausforderung für Mensch und Tier: So werden Pferde auf die Wallenstein-Umzüge vorbereitet)

Die Reiter des Horse-Stunt-Teams Arturius aus der Nähe von Erlangen zeigen Schnelligkeit, Kraft und Geschicklichkeit. Ringe werden im Galopp mit einer Lanze aufgespießt, aus voller Geschwindigkeit wird ein Feuer gelegt. Und wenn es heftige Stürze gibt, können die Zuschauer davon ausgehen, dass sie Teil der Schau sind.

Die Reiter des Horse-Stunt-Teams Arturius aus der Nähe von Erlangen zeigen Schnelligkeit, Kraft und Geschicklichkeit. Ringe werden im Galopp mit einer Lanze aufgespießt, aus voller Geschwindigkeit wird ein Feuer gelegt. Und wenn es heftige Stürze gibt, können die Zuschauer davon ausgehen, dass sie Teil der Schau sind. Die Reiterspiele - Öffnungszeiten, Eintrittspreise: 24. bis 30. Juli ab 20.15 Uhr, 29. und 30. Juli zusätzlich ab 16 Uhr. Erwachsene: 25 Euro, Kinder bis 14 Jahre 9 Euro.

Historischer Markt:

An Stadthalle und Martin-Luther-Platz und ab Donnerstag, 28. Juli, auch an der Frauenkirche bieten Händler Kunsthandwerk, Schmuck und Leckereien an.

Öffnungszeiten, Eintrittspreise: 24. Juli von 10 bis 22 Uhr, 25. bis 29. Juli von 16 bis 22 Uhr, 30. und 31. Juli von 10 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Handwerkermarkt:

Wie Handwerker 1630 gearbeitet haben, wird an Ständen des Handwerkermarkts gezeigt. Sie stehen in der nördlichen Altstadt an der Stadtmauer, an den Spitalbögen, an der Schlossergasse am Einlass, im Zollergarten, entlang des Stadtbaches, auf dem Marktplatz.

Öffnungszeiten, Eintrittspreise: Geöffnet am 29. Juli ab 13 Uhr, 30. und 31. Juli ab 10 Uhr. Eintritt ist kostenlos.

Anreise zum Wallenstein 2022 nach Memmingen

Zur Wallenstein-Woche werden an die 200.000 Besucherinnen und Besucher in Memmingen erwartet. Wie Sie am besten zum Wallenstein anreisen und wo Sie überall parken können, lesen Sie hier.

