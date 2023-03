Einsatz für Hohes Schloss und Co.: Diese Firma haucht historischen Bauten neues Leben ein

Beim Erhalt prägender Bauten in Memmingen und im Unterallgäu ist oft die Firma Jako Baudenkmalpflege mit im Boot. Wie sie aus einem Ein-Mann-Betrieb entstand.

23.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

1890 gründet Vinzenz Jäger in Rot eine Ein-Mann-Zimmerei. In der damals landwirtschaftlich geprägten Gegend übernimmt er alle Aufträge, die anfallen, und sichert seinen Lebensunterhalt zusätzlich als Bauer. Aus dem kleinen Betrieb ist im Jahr 2023 ein Unternehmen geworden, das mehr als 160 Mitarbeitende zählt und von den Urgroßenkeln Bernd, Karlheinz und Martin Jäger geleitet wird. Wichtigen Anteil hat es immer wieder am Erhalt bedeutsamer Bauten, auch in Memmingen und dem Unterallgäu. Dass die Geschichte der Firma Jako Baudenkmalpflege so verlaufen ist, hat viel mit Sonntagsausflügen in der Kindheit der Brüder zu tun.

