Nicola Eisenschmid kehrt zu den Frauen des ECDC Memmingen zurück

Die aus Kaufbeuren stammende Eishockey-Nationalspielerin war bereits von 2012 bis 2019 in Memmingen aktiv. Zuletzt spielte Eisenschmid in Schweden.

11.07.2023 | Stand: 19:30 Uhr

Mit Nicola Eisenschmid kehrt eine deutsche Eishockey-Nationalspielerin zurück an den Memminger Hühnerberg. Das hat die Frauen-Mannschaft des ECDC Memmingen jetzt bekannt gegeben.

Die 26-jährige spielte in der vergangenen Saison in Stockholm bei Djurgårdens IF in der schwedischen Liga SDHL und erzielte dort nach Angaben der Eishockey-Datenbank Elite-Prospects in 35 Spielen acht Tore und drei Assists.

Eisenschmid wurde mit den Frauen des ECDC schon zweimal Deutsche Meisterin

Die aus Kaufbeuren stammende Stürmerin schnürte nach Angaben von ECDC-Teammanager Peter Gemsjäger bereits von 2012 bis 2019 ihre Schlittschuhe für die Frauen der Memminger Indians. Sie half den Maustädterinnen, zwei deutsche Meistertitel, vier Pokalsiege und einen Titel im EWHL-Supercup zu erringen.

Im Jahr 2019 schloss sich Eisenschmid dem Memminger Bundesliga-Rivalen ERC Ingolstadt an und holte mit den „Pantherinnen“ 2022 einen weiteren deutschen Meistertitel, bevor der Abstecher nach Schweden folgte.

Eisenschmid ist fester Bestandteil der Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen

In mittlerweile zehn Jahren Frauen-Bundesliga stehen für die Allgäuerin (inklusive DEB-Pokal) 210 Spiele zu Buche. Sie kam dabei laut Gemsjäger auf 129 Tore und 180 Assists. Seit 2014 ist Nicola Eisenschmid ein fester Bestandteil der Frauen-Nationalmannschaft. Sie kann bereits auf sieben Teilnahmen an Weltmeisterschaften zurückblicken.

„Der Kontakt zu Nicola ist nach ihrem Weggang 2019 nie abgerissen, und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie wieder zu uns nach Memmingen kommt“, sagte Sportlicher Leiter Peter Gemsjäger. „Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat.“

Nicola Eisenschmid trägt in Memmingen das Trikot mit der Nummer 11

Stürmerin Nicola Eisenschmid wird mit der Trikotnummer 11 für die Indians auf Torejagd gehen. Nach Jule Schiefer und Mckenna Wesloh ist „Nici“ Eisenschmid der dritte Neuzugang bei den Memminger Frauen. (mit pg)