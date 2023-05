Nach Probephase: Bleibt Niederriedens Bäckerei im ehemaligen Dorfladen?

Drei Monate lang wurde in Niederrieden getestet, ob die Bäckerei eine Zukunft im ehemaligen Dorfladen hat. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

04.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Gute Nachrichten für die Bürgerinnen und Bürger in Niederrieden: Die Bäckerei, die vor rund drei Monaten in die Räume des ehemaligen Dorfladens an der Hauptstraße eingezogen ist, macht weiter. Der Mietvertrag ist verlängert worden. Das erklärt Rathauschef Michael Büchler auf Anfrage unser Redaktion. Ein entsprechendes Gespräch mit Göktug Korkmaz, dem Betreiber der Bäckerei, hat erst vor ein paar Tagen stattgefunden.

Wie berichtet, war der Vertrag zunächst auf drei Monate befristet worden, um herauszufinden, ob das neue Angebot von der Bevölkerung überhaupt angenommen wird. Und das ist offensichtlich der Fall. „Die Ware kommt gut an. Und die Mitarbeiter sind freundlich“, sagt Büchler. Warum die Gemeinde in Sachen Nahversorgung Vorsicht walten lässt, hat eine längere Vorgeschichte.

Nahversorgung in Niederrieden: Ein schwieriges Thema

Denn der Dorfladen musste aus wirtschaftlichen Gründen im Jahr 2019 nach rund 15 Jahren schließen. Einer der Hauptgründe war schlicht und einfach, dass die Bürger dort nicht genug eingekauft hatten, wie Michael Büchler bei einem früheren Gespräch mit unserer Redaktion betont hatte. Die Gemeinde, der das Gebäude gehört, musste die Reißleine ziehen, um eine Insolvenz zu vermeiden.

Zudem habe die Kommune für einen Metzger, der sich zwischenzeitlich im ehemaligen Dorfladen niedergelassen hatte, viel Geld für Umbauarbeiten in die Hand genommen. Der jetzige Bäcker haben hingegen den Verkaufsraum weitestgehend so übernommen, wie er war, erklärt der Niederrieder Rathauschef. Diese sei ein Kriterium gewesen, weshalb er den Zuschlag bekommen habe.

Neuer Mietvertrag läuft erneut drei Monate

Der neue Mietvertrag läuft nach Angaben von Büchler zwar erneut nur drei Monate lang. „Doch er verlängert sich immer um weitere drei Monate, wenn keine der beiden Seiten ihn vorher kündigt.“

Betreiber Göktug Korkmaz ist zuversichtlich, dass die Bäckerei in Niederrieden langfristig bestehen kann. „Die drei ersten Monate waren schon ganz gut, auch wenn noch ein wenig Luft nach oben ist.“ Der Kundenstamm werde aber von Tag zu Tag größer. „Bei meinen anderen beiden Bäckereien, die ich schon länger habe, war das ähnlich. Das braucht eben alles seine Zeit.“

In ein paar Wochen will Göktug Korkmaz die Terrasse vor dem ehemaligen Dorfladen bestuhlen. Dann will er seinen Kunden auch Eiscafé und Eis anbieten. Denn er hat gehört, dass gerade im Sommer hier auch viele Radfahrer vorbeikommen. Darin sieht er noch ein großes Potenzial.