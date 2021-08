Polizei befreit rund 20 Kaninchen im Unterallgäu aus "untragbaren Zuständen"

20 Kaninchen auf engstem Raum in der prallen Sonne ohne Wasser. Die Polizei hat in Niederrieden eine Kaninchenzucht wegen "untragbarer Verhältnisse" aufgelöst.

15.08.2021 | Stand: 14:06 Uhr

Die Polizei im Unterallgäu hat in Niederrieden rund 20 Kaninchen aus "untragbaren Verhältnissen" befreit und gerettet. Am späten Samstagnachmittag hatten die Beamten eine Mitteilung erhalten, dass in dem Ort mehrere Tiere nicht artgerecht gehalten würden.

Vor Ort stellte die Streife laut Mitteilung fest, dass die Kaninchen "auf engstem Raum ohne Wasser und Nahrung" eingepfercht waren. Zu allem Überfluss standen die Käfige in der prallen Sonne bei knapp 30 Grad.

Niederrieden: Besitzer hatte keine Genehmigung für Kaninchenzucht

Der Besitzer (39) sagte der Polizei, dass er die Kaninchen züchten wolle. Eine Genehmigung dafür konnte er nicht vorlegen.

Die Beamten nahmen die Tiere mit und brachten sie vorübergehend in das Tierheim Memmingen.

Die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt nun hinsichtlich einer Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

Lesen Sie auch

Unfall Holzgünz 17-jähriger Autofahrer kommt in Kurve von Fahrbahn ab

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu und Memmingen laufend aktuell hier.