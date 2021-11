Corona stoppt auch heuer das Nikolaustreiben in Erkheim und Hetzlinshofen. Die Erkheimer weichen ins Internet aus. Wem sie heuer gern die Leviten gelesen hätten.

29.11.2021 | Stand: 18:14 Uhr

Zu den markantesten Kindheitserinnerungen gehört bei den meisten Menschen der Nikolaustag. Selbst hochbetagte Senioren erinnern sich noch an ihre beeindruckenden Erlebnisse mit den bärtigen Gesellen. Heuer wird der Nikolausbesuch in den allermeisten Fällen bereits zum zweiten Mal der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Was sagen nun die Vereine dazu, die explizit für das Brauchtum rund um den Heiligen Nikolaus von Myra gegründet wurden?