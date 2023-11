Notfallmedizin muss für die Zukunft deutlich gestärkt werden

Beim Memminger Notfallsymposium werden viele fachliche Fragen diskutiert. Die Herausforderungen für die Zukunft sind jedoch gewaltig.

27.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ein Patient mit einem schweren Schädelhirntrauma wird von dem schnell eintreffenden Rettungsteam samt Notarzt optimal erstversorgt und in die Notaufnahme der nahe gelegenen Klinik transportiert. Dort wartet im Schockraum bereits ein interdisziplinäres Ärzteteam, um die Diagnostik und Therapie fortzusetzen. Was sich wie ein Lehrbeispiel der modernen Notfallversorgung liest, ist aber heute nicht überall der Regelfall. Gerade im ländlichen Raum dauert es länger, bis Rettungswagen und Notarzt vor Ort sind. Den Patienten in eine geeignete und aufnahmefähige Klinik zu bringen, stellt sich mittlerweile als häufiges Problem dar. Organisatorische und fachliche Themen wurden bereits zum zehnten Mal in der Memminger Stadthalle im Rahmen eines zweitägigen Symposiums für präklinische und klinische Notfallmedizin diskutiert.

500 Teilnehmer aus mehreren Ländern

Das als „Notfallgäu“ bezeichnete Symposium konnte gleich mehrere Rekorde verzeichnen. Mit 500 Teilnehmenden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien war die Veranstaltung restlos ausgebucht. Auch das Tagungsangebot erreichte eine neue Höchstmarke: 33 Vorträge, zehn Workshops und Seminare sowie eine Sonderveranstaltung waren geboten. Chefarzt Dr. Rupert Grashey vom Memminger Klinikum und sein Team setzten erneut auf das bewährte Konzept der Verknüpfung von Vorträgen und praktischen Workshops. So hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine große Auswahl an Themen und Praxisübungen entsprechend ihrer persönlichen Schwerpunktsetzung.

Fachkräftemangel im Rettungsdienst und in den Kliniken wird zum Problem

Zu Beginn der Vortragsreihe standen Kindernotfälle im Mittelpunkt. Oberarzt Dr. André Gatti von der Memminger Kinderklinik fokussierte sich auf die Atemnot bei Säuglingen und die entscheidende Rolle des Wärmeerhalts. Kinderärztin Dr. Katharina Rieth aus Tübingen behandelte komplexe Krankheitsbilder bei Kindern und die Notfallverlegung. Über die Zukunft der Notfallversorgung in Deutschland referierte Professor Dr. Christian Lackner, der sich in verschiedenen Fachgremien mit den anstehenden Herausforderungen beschäftigt. Der Fachkräftemangel im Rettungsdienst und in den Kliniken, die anstehende Krankenhausreform, Finanzierungsprobleme, gefährdete Notarztstandorte und die rechtliche Stellung der Notfallsanitäter seien drängende Probleme, die gelöst werden müssen. „Wir werden definitiv künftig weniger Kliniken haben und müssen darauf organisatorisch im Rettungsdienst reagieren“ prophezeite Lackner. Der sich verschärfende Hausärztemangel werde dazu führen, dass sich Patienten noch häufiger direkt in die Notaufnahmen der Kliniken begeben werden. Es gebe gut durchdachte Konzepte, aber die Politik müsse den Mut haben, diese auch umzusetzen.

Bericht von Hubschraubereinsätzen in London

Ein Highlight setzte Dr. Johannes Strobel von der Hamburger Berufsfeuerwehr mit einem spannenden Bericht über seine Zeit bei einer Hubschrauberstation in London. Höchste Professionalität im Einsatz, regelmäßiges Training und Fallbesprechungen mit ständiger Qualitätssicherung ermöglichten eine Hochleistungsmedizin auch außerhalb der Klinik. Nicht nur Chefarzt Dr. Grashey war mit der Tagung und dem positivem Feedback der Teilnehmer sehr zufrieden. Der Verein „Region der Lebensretter“ für den Bereich der Leitstelle Donau-Iller nutzte das Symposium für zahlreiche Gespräche mit den Teilnehmern. Mit Erfolg: 50 Ärzte, Sanitäter und Pflegekräfte ließen sich registrieren und werden künftig bei Bedarf über eine App alarmiert, um bei einem Herzstillstand das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungswagens zu überbrücken.