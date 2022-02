„Scherzanrufe dulden wir nicht“: Wer den Notruf missbraucht, macht sich strafbar

Wer den Notruf 110 und 112 ohne triftigen Grund wählt, macht sich strafbar. Wie ein Unterallgäuer, der jetzt zwölf Mal in einer Nacht die Polizei anrief.

18.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Zwölfmal in einer Nacht rief er den Polizeinotruf 110 an und beschwerte sich darüber, dass es in seiner Telefonleitung knistere. Das war vor einigen Tagen. Nun hat der Mann aus dem Unterallgäu eine Anzeige wegen Missbrauchs des Notrufs am Hals. Insgesamt 80 Mal wurde der Notruf im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im vergangenen Jahr missbraucht. In Memmingen und im Unterallgäu waren es 14 Fälle, sagt Polizeisprecher Dominic Geißler.

Was gehört zu einem Notruf? Die Nummer der Polizei : 110, die der Feuerwehr : 112, aber auch beispielsweise ein Feuermelder.





Die Nummer der Polizei: 110, die der Feuerwehr: 112, aber auch beispielsweise ein Feuermelder.





Junge Menschen unter 14 Jahren dürfen nicht für ein Verbrechen bestraft werden. Dennoch werde es an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, wenn ein Kind den Notruf missbraucht habe, sagt Geißler. Dort bleibe der Fall vermerkt. Landet der junge Mensch dann nach seinem 14. Geburtstag wegen einer weiteren Tat vor dem Jugendrichter, kann er vergangene Fälle berücksichtigen, was die Höhe der Strafe beeinflussen kann.

Die Gründe: Meist seien die Anrufer entweder betrunken oder hätten psychische Probleme. Es gebe aber auch Scherzanrufe:





Meist seien die Anrufer entweder betrunken oder hätten psychische Probleme. Es gebe aber auch Scherzanrufe: „Es war doch nur ein Scherz“: „Scherzanrufe dulden wir nicht, dem wird nachgegangen, die Urheber werden ermittelt“, sagt Geißler .

Die Strafe: Wer absichtlich oder wider besseres Wissen einen Notruf missbraucht, kann mit einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr belangt werden. Und wer einen größeren Einsatz auslöst, muss damit rechnen, dass er dafür von der Kommune die Rechnung bekommt.

Die Aufklärungsquote: Die sei sehr hoch, denn in den meisten Fällen sei es möglich, über die Telefonnummer den Eigentümer des Anschlusses zu ermitteln. Und so auch den Anrufer.





Die sei sehr hoch, denn in den meisten Fällen sei es möglich, über die Telefonnummer den Eigentümer des Anschlusses zu ermitteln. Und so auch den Anrufer. Wann sollte der Notruf gewählt werden?

110, Polizei: „Wenn man bedroht wird, wenn man sich in Gefahr befindet, einer Straftat ausgesetzt ist oder wenn sich andere in einer solcher Situation befinden oder drohen, in solch eine Situation zu geraten." Die 110 ist auch richtig, wenn jemand „verdächtige Wahrnehmungen" macht, wie es die Polizei formuliert. Das kann etwa eine verdächtige Person sein, die ein Gebäude ausspäht. Und auch nach dem Anruf eines Callcenterbetrügers, der per Trickbetrug Geld ergaunern wollte, sollte die 110 gewählt werden. Und zwar in allen Fällen schnell: „Bei vielen Ermittlungshandlungen ist eine schnelle Reaktion ausschlaggebend für den Ermittlungserfolg und die Ergreifung der Täter", sagt Geißler.

Zur Polizeidienststelle: Für alle übrigen Fälle stehen die örtlichen Polizeidienststellen zur Verfügung.

Für alle übrigen Fälle stehen die örtlichen Polizeidienststellen zur Verfügung. 112, Feuerwehr : In akuten Notfällen oder wenn eine Situation unklar ist, aber lebensbedrohlich sein könnte.

In akuten Notfällen oder wenn eine Situation unklar ist, aber lebensbedrohlich sein könnte. 116117, kassenärztlicher Bereitschaftsdienst: Für nicht lebensbedrohliche Situationen, die aber nicht bis zur nächsten Sprechstunde beispielsweise des Hausarztes warten können.

Unsicher? Im Zweifel lieber anrufen: Wer sich unsicher sei, ob er wegen einer bestimmten Situation die 110 anrufen solle oder nicht, dem rät Dominic Geißler: „Im Zweifelsfall anrufen." Wenn es dann kein Fall für den Notruf sei, werde der Anrufer gebeten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.





Wer sich unsicher sei, ob er wegen einer bestimmten Situation die 110 anrufen solle oder nicht, dem rät : „Im Zweifelsfall anrufen.“ Wenn es dann kein Fall für den Notruf sei, werde der Anrufer gebeten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden. Wie ging der eingangs geschilderte Fall aus? Weil ein Knistern im Telefon kein Notfall ist und der Mann zwölf Mal die 110 wählte, wurde er angezeigt. Außerdem schickte die Polizei eine Streife. Denn auch wenn eine knisternde Telefonleitung kein Notfall sei, so hätte es sich doch um ein gesundheitliches Problem oder eine andere Notlage handeln können, sagt Dominic Geißler . In diesem Fall war es das dann aber nicht: Der Anrufer war betrunken.

