Neue Bank in Memmingen für das ganze Allgäu

Während andere Banken Filialen schließen, macht die aus Österreich stammende Oberbank eine auf. Noch laufen die Vorbereitungen für den Start im Mai.

21.04.2021 | Stand: 12:11 Uhr

Eine neue Bank bekommt Memmingen – und das Kreditinstitut soll von dort aus das gesamte Allgäu betreuen. Die österreichische Oberbank AG will am 31. Mai am Memminger Rossmarkt eine Filiale eröffnen.

„Während andere Geldinstitute ihr Filialnetz ausdünnen, erweitern wir es“, erklärt Markus Staib. Der gebürtige Memminger wird die neue Außenstelle leiten. Die 1869 in Linz gegründete Bank ist seit 1990 in Deutschland aktiv und hat hier derzeit 44 Filialen. Die neueste in Memmingen soll eine so genannte „Vollbank“ werden – also mit Mitarbeitern vor Ort, die alle Geschäftsfelder abdecken. Acht sollen es am Anfang sein. Sie werden derzeit in Augsburg auf ihre neue Aufgaben vorbereitet. Zielgruppe sind laut Staib mittelständische Firmenkunden und das „gehobene Privatkundengeschäft“ im gesamten Allgäu.

In dem Gebäude am Rossmarkt war bis in die 1990er Jahre schon einmal ein Kreditinstitut untergebracht – die Bank für Gemeinwirtschaft, die später von der SEB übernommen wurde. Letzter Nutzer des Gebäudes war Sport Aksamit bis im vergangenen Winter. Derzeit wird das Haus für den neuen Mieter umgebaut – rund 500.000 Euro fließen unter anderem in Sicherheitsmaßnahmen und Technik, sagt Filialleiter Staib. (arz)