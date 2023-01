OB-Wahl in Memmingen: Eine Bewerberin benötigt 215 Unterschriften

Die Partei Team Todenhöfer von Nur Sensoy ist in keinem deutschen Parlament vertreten. Welche Kriterien jetzt erfüllt werden müssen.

19.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nur Sensoy will – wie drei weitere Bewerber – das Oberbürgermeister-Amt in Memmingen erringen. Ihre Bewerbungsunterlagen hat sie eingereicht. Allerdings benötigt sie, um als OB-Kandidatin zugelassen zu werden, 215 Unterschriften von wahlberechtigten Memmingerinnen und Memmingern. Und zwar bis Montag, 23. Januar, 12 Uhr.

Der Grund für die Unterstützung über Unterschriften

Denn: Die Partei Team Todenhöfer, der Nur Sensoy angehört und die sie als Kandidatin aufstellen will, ist nicht im Stadtrat, Landtag oder Bundestag vertreten. Hier sieht die Gemeinde- und Landkreiswahlordnung vor, dass eine Bewerberin oder ein Bewerber Unterstützung von Wahlberechtigten benötigt – durch Unterschriften. Deren Anzahl ist abhängig von der Größe der Kommune.

Was für die Unterschriften getan werden muss

In Memmingen sind 215 Unterschriften nötig – zugelassen sind nur Wahlberechtigte, die aus Memmingen kommen. Die Unterschriften dürfen aber nicht beispielsweise an einem Stand in der Innenstadt gesammelt werden.

Wer unterschreiben will, muss das in einer offiziellen Stelle der Stadt tun: in der barrierefrei erreichbaren Tourist-Information, Marktplatz 3, oder im nicht barrierefrei erreichbaren Einwohnermelde- und Passamt, Marktplatz 4.

Lesen Sie auch: