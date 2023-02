Wie sollen Leerstände in Memmingen wieder mit Leben gefüllt werden?

Oberbürgermeister-Wahl in Memmingen 2023 am 5. März: Hier beziehen die Kandidaten Position zum Thema "Leerstände" in der Innenstadt.

Wie wollen Sie die Leerstände in der Stadt wieder mit Leben füllen? Wie stehen Sie zum Allgäu Airport? Braucht Memmingen eine Hochschule? Wie wollen Sie eine zeitnahe Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sicherstellen und was sind Maßnahmen für die Jahre 2023 und 2024? Wie stehen Sie zu Tempo-30-Zonen außerhalb der Kernstadt? In Memmingen findet am 5. März die Oberbürgermeister-Wahl statt. Wir hatten Sie, liebe Leserinnen und Leser, aufgerufen, uns Fragen für die OB-Kandidaten zu schicken. Viele Fragen und Anregungen sind eingegangen. Nach und nach wollen wir einige von den OB-Kandidaten beantworten lassen.

Erstes Thema: Leerstände in der Innenstadt Memmingen

Wir starten mit der Thematik der Leerstände – mit Blick auf Gewerbe als auch Wohnraum. Die Kandidaten hatten fünf Tage für die Beantwortung Zeit. Wir hatten eine maximale Zeichenanzahl vorgegeben, um Fairness zu ermöglichen. Krimhilde Dornach (ÖDP), Manfred Schilder ( CSU, FDP) sowie Jan Rothenbacher (SPD) schickten ihre Antworten ein. Von der vierten OB-Kandidatin, Nur Sensoy (Team Todenhöfer), gab es keine Rückmeldung.

Die Frage an die Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl: Wie wollen Sie die Leerstände (Gewerbe, Wohnungen) in der Stadt wieder mit Leben füllen?



Manfred Schilder Bild: Ralf Lienert

Die Antwort von Manfred Schilder (CSU, FDP „Die Stadt bietet über die Gewerberaumbörse auf der Homepage allen Eigentürmern den Service an, Leerstände einzustellen. Eine Verknüpfung zum IHK-Standortportal sichert eine bayernweite Vernetzung. Ein hausinternes Leerstandmanagement der Verwaltung bringt die Bedürfnisse der Eigentümer mit Blick auf die A-Lagen in der Stadt, aber auch Angebot und Nachfrage im Gewerbeflächenbereich zusammen. Ein Management im Wohnbereich ist notwendig. Die praktische Umsetzung zeigt die Grenzen auf. Wird freier Wohnraum ermittelt, dann gibt es immer noch den Vermieter, der Gründe hat, seine Wohnung nicht zu vermieten.“



Krimhilde Dornach Bild: Alexander Kaya

Die Antwort von Krimhilde Dornach (ÖDP): „Eigentumsverhältnisse prüfen. Auf Hauseigentümer/Erbengemeinschaften zugehen. Satzungen den Erfordernissen anpassen. Runden Tisch anbieten. Fördermöglichkeiten ausloten, zum Beispiel Bayerischer Sonderfonds ,Innenstädte beleben’, EU-Innenstadt-Förderungsinitiative, Städtebauförderung ,Lebendige Zentren’. Bau- und Steuerrecht nutzen. Maßnahmen anderer Städte anschauen und Kooperationen eingehen. Für kulturelle Belebung sorgen. Aufenthaltsqualität verbessern. Proaktiv den Bürgerinnen und Bürgern vermitteln, dass es auf ihr Einkaufsverhalten ankommt. Motto: Lass den Klick in deiner Stadt!“



Jan Rothenbacher Bild: Uwe Hirt

Die Antwort von Jan Rothenbacher ( SPD „Im Wohnungsbereich muss endlich die beauftragte Leerstandsermittlung durchgeführt werden. Mit den daraus gewonnenen Informationen kann direkt in den Austausch mit den Eigentümern gegangen und individuelle Angebote wie Kauf, Anmietung oder Unterstützung der Vermieter gemacht werden. Für Gewerbe muss hingegen das Auftreten der Stadtverwaltung geändert werden. Rahmenbedingungen für die Innenstadt müssen den aktuellen Gegebenheiten und Geschäftsmodellen mehr entgegenkommen und auch individuelle Lösungen ermöglichen.“

