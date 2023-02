Politik auf der Bowlingbahn: OB-Kandidaten im Wettkampf

Die Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl in Memmingen waren einer eher ungewöhnlichen Einladung gefolgt: Auf der Bowlingbahn ging es um Kinder und Jugendliche.

11.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Warum will Oberbürgermeister Manfred Schilder mit 65 Jahren für eine weitere Amtszeit auf den Posten des Stadtoberhaupts gewählt werden? Wie will Jan Rothenbacher das Amt des Oberbürgermeisters erfüllen, wenn er in Balzheim wohnt? Warum ist von Krimhilde Dornach so wenig im Internet, in den sozialen Medien zu finden? Fragen, die Kinder und Jugendliche an die Kandidaten hatten, die am 5. März 2023 zur OB-Wahl in Memmingen antreten.

Donnerstag, 19 Uhr, Strike Bowling Memmingen. Dornach (ÖDP), Rothenbacher ( SPD) und Schilder (CSU, FDP) stehen auf der Bowlingbahn und versuchen, die Pins abzuräumen. Kandidatin Nur Sensoy (Team Todenhöfer) hat abgesagt. Der Stadtjugendring hatte zu diesem Abend eingeladen. Er wollte Jugendlichen die Chance geben, mit den Kommunalpolitikern während eines Bowlingspiels ins Gespräch zu kommen, sie zu befragen, vielleicht sogar ein Versprechen abzuringen, was Angebote für junge Menschen in der Stadt angeht. In lockerer Atmosphäre. Nun spielen die Kandidatin und die beiden Kandidaten auf jeweils einer eigenen Bahn. Allerdings werden sie nur von sehr wenigen Jugendlichen umringt. „Schade“, sagt Marcel Keller, Vorsitzender des Stadtjugendrings. Es sei geworben worden, mit Flyern, auf Social Media. „Ich habe gedacht, es würden viel mehr kommen.“ Dennoch werden von den Kandidaten Antworten eingefordert. Bastian Dörr vom Stadtjugendring hat Fragen aus dem Kinder- und Jugendparlament im Gepäck. Etwa die:

Warum will Schilder mit 65 Jahren eine weitere Amtszeit Oberbürgermeister bleiben?

Manfred Schilder: „Ich fühle mich nicht so alt. Insofern glaube ich, dass ich noch die Power habe“, Projekte in der Stadt anzustoßen und umzusetzen. Und durch seine Enkel im Alter zwischen zwei und 16 Jahren „weiß ich auch, was die Kinder und Jugendlichen umtreibt, was sie bewegt“.

Wie will Jan Rothenbacher das Amt des OB erfüllen, wenn er in Balzheim wohnt?

Jan Rothenbacher: „Indem ich mir direkt ein Haus in Memmingen suche.“ Für ihn sei klar, dass er in die Stadt ziehen werde, sollte er die Wahl gewinnen.

Warum ist von Krimhilde Dornach so wenig im Internet und in den sozialen Medien zu finden?

Krimhilde Dornach: „Ich will dort definitv mehr machen.“ Die Videoplattform TikTok etwa, die vor allem von jungen Menschen genutzt wird, sei ihr als Lehrerin vertraut. Sie werde in Kürze 23 Videos zu 23 Themen rund um Memmingen im Internet veröffentlichen.

Zwar sind kaum Jugendliche an diesem Abend dabei. Dafür aber Jugendleiter und auch Vertreter von Organisationen, die die Interessen von jungen Menschen im Blick haben, etwa des Gesamtelternbeirates der Grundschulen. Auch sie stellten Fragen. Etwa diese hier:

Warum gibt es in Memmingen keinen Streetworker, der jungen Menschen in schwierigen Lebenslagen hilft?

Rothenbacher: Es gebe in Memmingen soziale Brennpunkte, in denen ein Streetworker dringend nötig wäre. Ein Oberbürgermeister müsse sich dafür einsetzen, im Stadtrat dafür werben, dann werde der auch mitziehen. Dornach: Auch sie findet es wichtig, in Memmingen einen oder zwei Streetworker zu engagieren. Vereine, Verbände, Ehrenamtliche könnten dessen Aufgaben nicht auffangen. Schilder: Das sei ein Thema, das nicht der OB allein zu entscheiden habe, sondern das in den Gremien beschlossen werden müsse. Wenn es also Bedarf gebe, einen Streetworker einzustellen, müsse das im Jugendhilfeausschuss besprochen werden, der erarbeite dann eine Empfehlung für den Stadtrat.

OB-Wahl in Memmingen 2023: Schüler aus Memmingen konfrontieren OB-Kandidaten mit ihren Sorgen

Und was passiert auf der Bowlingbahn? Nach einem schlechten Start wird Schilder immer stärker. Dornach bemerkt bei sich ebenfalls wachsende Treffsicherheit. Rothenbacher schlägt sich souverän ins untere Mittelfeld und widmet sich dann Salat mit Hähnchen und Nachos. 19.54 Uhr. Vier junge Männer kommen herein. Sie wollen die Kandidaten kennen lernen, sagt Felix Daxner (19). Um besser entscheiden zu können, wen sie wählen. Viele junge Menschen schenkten der Wahl kaum Beachtung. Es müsse stärker in den Sozialen Medien wie Instagram auf die Wahl aufmerksam gemacht werden. Ein Gespräch zwischen den Kandidaten und den jungen Männern entsteht zwar nicht, doch habe die fast einstündige Fragerunde geholfen, sich ein Bild von den Kandidaten zu machen.

Es war ein Versuch, sagt Marcel Keller vom Stadtjugendring. Jugendliche für Politik zu interessieren, sei nicht leicht. Umso größer sei der Auftrag, dran zu bleiben, es weiter zu versuchen.