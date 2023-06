Sechs Feuerwehrleute bei Brand in der Nähe von Memmingen verletzt

In Oberopfingen sind bei einem Brand gestern 6 Feuerwehrleute verletzt worden. Der Schaden nach dem Feuer in einer landwirtschaftlichen Halle ist riesig.

19.06.2023 | Stand: 08:37 Uhr

Brand in Oberopfingen gestern: Am Haupttag des Bezirksmusikfestes in Oberopfingen mit Tausenden Gästen ist in dem Ort in der Nähe von Memmingen zu einem Großbrand gekommen. Der Notruf ging gestern am Sonntagmittag (18.6.2023) gegen 11.30 Uhr ein. Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen stand eine Halle in Brand, die laut Polizei rund 800 Quadratmeter misst.

In der Halle lagerten an die 1000 Heuballen, die größtenteils zerstört wurden. Über dem Brandobjekt in Oberopfingen stand eine eine schwarze, hochstehende Rauchsäule, die von weitem zu sehen war.

Oberopfingen: Über 100 Feuerwehrleute bei Brand im Einsatz

Kurz nach Eintreffen der ersten Feuerwehren sei eine so genannte Riegelstellung zu den anderen Gebäuden aufgestellt worden, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Feuerwehr Erolzheim und die nachalarmierte Feuerwehr Memmingen hätten die Flammen am Dach der Halle mit Löschmonitoren gelöscht.

Der Großeinsatz der Feuerwehren in Oberopfingen dauerte bis in den Abend hinein, auch in der Nacht musste noch eine Brandwache gehalten werden. Über 100 Einsatzkräfte waren beteiligt - wie die Polizei heute mitteilt, wurden sechs Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten gestern leicht verletzt.

Brand in Oberopfingen am Haupttag des Bezirksmusikfestes 2023

Das Gebäude stürzte während des Feuers in sich zusammen. Auf dem Dach der Halle wurde eine Photovoltaikanlage ein Raub der Flammen. Obwohl es der Betreiberfamilie laut Polizei noch gelang, etliche landwirtschaftliche Maschinen vor den Flammen zu retten, geht der Schaden bei dem Feuer in Oberopfingen wohl in den sechsstelligen Bereich. Die Brandursache muss von der Kripo noch ermittelt werden.

Ein Teil der landwirtschaftlichen Maschinen konnte beim Brand in Oberopfingen gerettet werden - der Schaden ist dennoch sechsstellig. Bild: Uwe Hirt

Der Brand stellte am Sonntag eine doppelte Herausforderung für die Feuerwehren und den Rettungsdienst dar, denn in Oberopfingen wurde parallel das 57. Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) mit Tausenden Gästen gefeiert.

Im Einsatz standen über 100 Retter und 13 Einsatzfahrzeuge der