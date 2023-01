Auto rutscht bei Glätte in Garten - Fahrer flüchtet nach Unfall

In Oberrieden im Unterallgäu ist ein Fahrer mit seinem Auto bei Straßenglätte in einen Garten gerutscht und nach dem Unfall geflüchtet.

28.01.2023 | Stand: 11:47 Uhr

Der Unfall in Oberrieden ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf Freitag in einer leichten Rechtskurve. Auf glatter Fahrbahn kam der Fahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab.

Das rote Auto durchschlug einen Metallgartenzaun und blieb in dem dahinter liegenden Garten stehen.

Auto rutscht bei Eisglätte in Garten in Oberrieden

Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Angaben zum Unfall oder Verursacher machen können, sollen sich bitte bei der Polizei Mindelheim unter Telefon 08261/76850 melden.