Autofahrer kracht nahe Babenhausen frontal gegen Baum

Ein Autofahrer (41) ist gestern am Montag bei einem Unfall in Oberschönegg im Unterallgäu von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

02.05.2023 | Stand: 10:42 Uhr

Am späten Montagabend hat es auf der Verbindungsstraße zwischen Babenhausen und Oberschönegg ( Unterallgäu) auf Höhe Weinried einen Autounfall gegeben. Ein 41-jähriger Fahrer ist aus noch ungeklärten Gründen nach links in den Straßengraben abgekommen, so die Polizei.

Dabei stieß er frontal mit einem Baum zusammen. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Unfall nahe Babenhausen: Totalschaden am Fahrzeug

Anschließend wurde der 41-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls war die Verbindungsstraße zwischen Weinried und Oberschönegg gesperrt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zum Unfall kam. Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden, der Schaden wird bislang auf 33.000 Euro geschätzt.

