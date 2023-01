ÖPNV: Viel Bewegung im Stadtbus-Verkehr in Memmingen

Der ÖPNV in Memmingen hat einen neuen Fahrplan und einige Verbesserungen. Die Busse fahren jetzt alle 30 Minuten los und die Stadtteile sind besser angebunden.

Von einem „Meilenstein“ spricht Oberbürgermeister Schilder in Bezug auf den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Memmingen. „Es bewegt sich eine ganze Menge“, sagt er. Denn mit dem neuen Jahr beginne für den Memminger Stadtverkehr „eine neue Zeitrechnung“: 2023 ist mit einem Fahrplanwechsel und zahlreichen Angebotsverbesserungen gestartet, teilt die Stadt mit. Nun verkehren die Stadtbusse wochentags im 30-Minuten-Takt, am Wochenende fahren sie jede Stunde. Auch die Anbindung an die Stadtteile und die Ausstattung der Haltestellen sind verändert worden. Zudem gibt es neue Umstiegsmöglichkeiten in der Berliner Freiheit und im Kalkerfeld sowie bessere Fahrplanangebote in die Stadtteile Eisenburg, Dickenreishausen, Westerhart, Volkratshofen und Ferthofen. Wir stellen die wichtigsten Änderungen in Kürze vor.

Haltestellen: 25 Haltestellen im Stadtgebiet haben inzwischen digitale Anzeigetafeln, die in Echtzeit anzeigen, wann die nächsten Busse ankommen. Es ist auch möglich, sich die Zeiten laut und deutlich ansagen zu lassen. Außerdem werden 18 Haltestellen barrierefrei ausgebaut und im Stadtgebiet 14 neue eingerichtet.

Fahrzeuge: Vier neue, barrierefreie 12-Meter-Großbusse mit jeweils 33 Sitz- und 46 Stehplätzen fahren jetzt rein elektrisch im Stadtgebiet. Sie werden nachts mit Strom geladen, der während des Tages aus einer großen Freiflächen-Photovoltaik-Anlage gewonnen wird. Außerdem sind vier Kleinbusse mit 19 Sitz- und drei Stehplätzen für den flexiblen Einsatz in den Stadtteilen unterwegs, alle sind barrierefrei. Bei Bedarf kommen zusätzlich zwei Verstärkerbusse mit zwölf, 15 oder 18 Metern Länge zum Einsatz, die jeweils 90 bis 147 Fahrgästen Platz bieten.

Taktzeiten: Erstmals gibt es aufeinander abgestimmte Taktzeiten, zu denen die Buslinien am ZOB ankommen und ohne große Wartezeiten wieder abfahren. Von Montag bis Freitag fahren die Stadtbusse ab ZOB im 30-Minuten-Takt, an den Wochenenden alle 60 Minuten. Auch der Memmingen Airport-City-Shuttle fährt jetzt im Halbstundentakt – an sieben Tagen in der Woche. Das Ticket ist direkt im Bus erhältlich oder am Infoschalter im Terminal des Allgäu Airport

Linien 1 bis 6 (die wichtigsten Neuerungen): Auf der Linie 1 (Kalkerfeld – ZOB – Berliner Freiheit) ermöglicht der neue Fahrplan kürzere Umstiegszeiten im Kalkerfeld und in der Berliner Freiheit. Die Linie 2 (Berliner Freiheit – Hühnerberg – ZOB – Memmingerberg) wurde vom Hühnerberg in die Berliner Freiheit verlängert. Damit wird nun auch das Klinikum regelmäßig und ohne Umwege angefahren. Der Verlauf der Linie 3 (ZOB – Amendingen – Eisenburg – Trunkelsberg – Kalkerfeld) wurde optimiert, das verbessert die Umstiegsmöglichkeiten. Mit der Linie 4 (ZOB – Amendingen – ZOB) wurde eine neue Ringlinie eingerichtet, mit 16 Haltestellen vom ZOB über Realschulen, Neue Welt bis Amendingen und zurück über die Haltestelle Bismarckschule, Kernstadt zum ZOB. Diese Linie ergänzt als Taktverdichter das Fahrplanangebot in den Memminger Norden nach Amendingen. Die Linie 5 (ZOB – Neubruch – Dickenreishausen – Buxach/Hart) erschließt den Stadtteil Dickenreishausen nun vollständig für den ÖPNV. Ab Dickenreishausen werden Buxach und Hart flexibel über ein Rufsystem bedient. Die Linie 6 (ZOB – Hühnerberg – Hart – Volkratshofen –Ferthofen) erschließt die am weitesten von der Kernstadt entfernten Stadtteile Volkratshofen und Ferthofen. Dort fährt auch die Regionalbuslinie 966, die den Illerwinkel und Legau mit dem ZOB verbindet. Zur Hauptverkehrszeit wird das Linienangebot durch die Linie 7569 (nach Aitrach und Leutkirch) ergänzt. Die Linien 1, 3 und 6 dienen auch der Schülerbeförderung. Der am nördlichsten gelegene Stadtteil Steinheim wird komplett über Regionalbusse abgedeckt. Richtung Süden verbinden diese das Gewerbegebiet Nord und die Innenstadt mit dem ZOB als Endpunkt.

Fahrkarten: Busfahrkarten sind nun ausschließlich beim Busfahrer oder online im VVM-Ticketshop unter https://vvm.schwabenbund-services.de erhältlich. Die Tourist Information wickelt nur noch den Verkauf der vergünstigten Schüler-Monatstickets ab.