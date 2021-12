O’Neal baut für 25 Millionen Niederlassung in Wolfertschwenden

Sportartikelhersteller für Motocross und Mountainbike plant auf 30.000 Quadratmetern Versand- und Lagergebäude sowie Actionpark für Biker. Gemeinderat stimmt zu.

01.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

In Wolfertschwenden bahnt sich eine weitere große Gewerbeansiedlung an. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte der Sportartikelhersteller O’Neal Europe dem Gremium seine Neubaupläne vor. Entstehen sollen ein neues Versand- und Lagergebäude samt Verwaltungstrakt sowie ein Sport- und Freizeitgelände. Das Investitionsvolumen liegt laut O’Neal bei rund 25 Millionen Euro.

„Das ist eine geniale Planung“, betonte Bürgermeisterin Beate Ullrich ( CSU) mit Blick auf das Bauvorhaben, das gegenüber der Firma Textor Maschinenbau im Bereich zwischen der Gewerbestraße und der Bahnlinie Ulm-Kempten entstehen soll. Das mehr als 30.000 Quadratmeter große Grundstück, das derzeit noch landwirtschaftlich genutzt wird, befindet sich in Privatbesitz. Die Firma O’Neal Europe hat ihren Sitz in Vaihingen an der Enz. Das Unternehmen ist laut Geschäftsführer Thomas Schwarz in der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb von Bekleidung für die Sportarten Motocross und Mountainbike tätig.

Gewerbehalle wird 130 Meter lang und 22,5 Meter hoch

Der Planer des Bauvorhabens, Roger Voss (IGV Projekt Consulting),erläuterte, dass auf dem Areal in Wolfertschwenden eine rund 130 Meter lange und etwa 22,5 Meter hohe Gewerbehalle entstehen soll. Derzeit seien rund 100 Parkplätze eingeplant, die später auch durch ein Parkhaus erweitert werden könnten. Direkt an der Gewerbestraße soll der Verwaltungs- und Bürobereich untergebracht werden. Dahinter ist ein großer Lagerbereich geplant und in Richtung Bahnlinie wäre der Logistikbereich mit Verladezonen für die Lastwagen untergebracht. Im Obergeschoss über der Lkw-Verladung sollen die Sozialräume angesiedelt sein. Der Verwaltungsbereich soll im Obergeschoss ebenfalls Büroflächen beherbergen. Der Regalbereich in der Lagerhalle soll eine Höhe von über 20 Metern haben. Ein Ladenbereich ist ebenfalls eingeplant.

Mit Blick auf den Neubau in Wolfertschwenden soll der Personalstamm von O’Neal von derzeit rund 50 Mitarbeitern auf künftig 150 Beschäftigte anwachsen. Der Umsatz soll laut Schwarz von derzeit knapp 40 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro im Jahr 2030 gesteigert werden. Der Geschäftsführer erwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2027 bei einem prognostizierten Umsatz in Höhe von 65 Millionen Euro bereits mehr als eine Million Euro an Gewerbesteuer erwirtschaften wird.

1,5 Millionen für "O'Neal Bike Ranch"

Zum Planungsumfang in Wolfertschwenden gehört auch ein Sport- und Freizeitgelände beziehungsweise der Actionsportpark „O’Neil Bike Ranch“. Dabei geht es um motorlosen Bike-Sport. Das Investitionsvolumen für diesen bereich liegt laut Planer Dirk Scheumann von der Firma Schneestern bei rund 1,5 Millionen Euro. Scheumann betonte, dass man im Unterallgäu ein „internationales Highlight mit globaler Strahlkraft für die Marke O‘Neil“ schaffen wolle. „Ziel ist es, den besten Pumptrack der Welt zu schaffen“, kündigte er an. Ein Pumptrack ist eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke. Das Ziel ist es, darauf ohne zu treten, durch Hochdrücken des Körpers aus der Tiefe, am Rad Geschwindigkeit aufzubauen. Der Radfahrer oder die Radfahrerin steht dabei auf den Beinen und sitzt nur kurz zum Starten im Sattel.

Scheumann erläuterte, dass man eine Wettkampfstrecke für Events und Rennen mit einer innovativen Jumpline für entsprechende Sprünge schaffen will. Neben dem Pumptrack sind auch ein Sportbereich für Mountainbiker und ein öffentlicher Bereich geplant. Dieser soll Anfängern und Hobbysportlern einen Einstieg ins Mountainbiken bieten, auch ein Aufenthaltsbereich, ein Spielplatz und ein Shop gehören dazu. Schwarz erläuterte, dass die Geschäfte bei O’Neal Europe auch während der Corona-Zeit gut gelaufen seien: „Fahrrad und Motorrad boomen“, sagte er.

Der Wolfertschwender Gemeinderat sprach sich mehrheitlich für die vorgestellte Planung aus.