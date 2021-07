Open-Air-Kino: Film ab für „Little Woman“ im Rosenviertel

Hoch gelobtes US-Historiendrama von Greta Gerwig läuft unter freiem Himmel.

13.07.2021 | Stand: 17:19 Uhr

Statt auf dem Marktplatz trafen sich in diesem Jahr die Filmfans zum Open-Air-Kino der Memminger Meile auf dem Festivalgelände im Rosenviertel. Auf dem Programm stand das hochgelobte und mehrfach oscarnominierte Historiendrama „Little Woman“ von Greta Gerwig mit Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen und Laura Dern. In dem Film ringen Mitte des 19. Jahrhunderts in der von patriarchalen Geschlechterrollen bestimmten Gesellschaft der Vereinigten Staaten vier Schwestern mit ihren eigenen Wünschen nach künstlerischem Ausdruck und persönlichem Glück.

Das Meile-Team hatte in bewährter Weise einen Kinosaal im Freien aufgebaut, der Wettergott hatte das angekündigte Gewitter gnädig um Memmingen herum geleitet und so stand der sommerlichen Kinostimmung in der ausverkauften Vorstellung nichts im Weg. Allerdings durften auf dem abgesperrten Gelände wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen diesmal nur 160 Zuschauer dabei sein.

Der zweite Open-Air-Kinoabend der Memminger Meile ist am Donnerstag, 15. Juli, geplant. Dann läuft ab 21.30 Uhr die Filmkomödie „Die Goldfische“ von Alireza Golafshan mit Tom Schilling und Jella Haase.