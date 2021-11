51-Jähriger bedroht Polizisten mit Softairwaffe

Ein 51-Jähriger ist mit einer Softairwaffe durch Ottobeuren gelaufen. Als die Polizei den Mann stellt, greift er zunächst nach der Waffe.

19.11.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Am Donnerstagmittag hat die Polizei Memmingen die Mitteilung erhalten, dass in Ottobeuren ein Mann mit einer Schusswaffe im Hosenbund zu Fuß unterwegs sei. Sofort entsandte Streifen traffen den Mann in der Luitpoldstraße an.

Die Polizisten forderten ihn auf seine Hände deutlich sichtbar zu zeigen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nicht nach und griff mit einer Hand an seinen Hosenbund. Anschließend nahm er seine Hände wieder nach vorne und wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes übergaben die Beamten den 51-Jährigen in ärztlichen Behandlung.

51-Jähriger erhält zwei Anzeigen

Bei der sichergestellten Waffe handelte es sich um eine Softairwaffe, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.