Betrunkene Autofahrerin schläft auf Parkplatz in Ottobeuren, fährt weg - und schläft dann wieder ein

Eine betrunkene Frau schläft in ihrem Wagen auf einem Tankstellenparkplatz in Ottobeuren. Als der Betreiber sie anspricht, fährt sie davon.

12.10.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Am Dienstagnachmittag hat ein Tankstellenbetreiber in Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) eine schlafende Autofahrerin offenbar aus dem Schlaf gerissen. Dem Mann war auf dem Parkplatz der Tankstelle ein Auto aufgefallen, berichtet die Polizei. Als er sich dem Auto näherte sah er, dass die Fahrerin, eine 49-Jährige, darin schlief.

Der Mann sprach die Frau an. Daraufhin fuhr diese davon. Weil die 49-Jährige auf den Tankstellenbetreiber offensichtlich betrunken wirkte, benachrichtigte er die Polizei. Eine Streife traf die Frau kurze Zeit später an ihrer Wohnanschrift an. Und wieder schlief sie in ihrem Auto.

Ottobeuren: Frau schläft mit über zwei Promille in ihrem Auto

Ein vor Ort durchgeführter Alkohltest ergab laut Polizei einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der Frau noch vor Ort und ließen ihr Blut abnehmen.

