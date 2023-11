Frau bedroht Ehemann und Sohn mit einem Fleischerbeil

In Ottobeuren hat eine Frau ihren Sohn und ihren Ehemann am Sonntag mit einem Fleischerbeil bedroht. Die Hinzugerufene Polizei konnte die Täterin überwältigen.

13.11.2023 | Stand: 13:46 Uhr

Eine Frau hat am Sonntagabend in Ottobeuren ihren Ehemann und ihren Sohn mit einem Fleischerbeil bedroht. Sie befand sich laut Polizei in einem Ausnahmezustand.

Polizei in Ottobeuren: Frau will Angehörige mit Fleischerbeil attackieren

Der Notruf ging am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ein. Mehrere Streifen der Polizei Memmingen eilten daraufhin zum Tatort und trafen die Frau dort an. Nachdem sie sich weigerte, das Fleischerbeil wegzulegen, setzten die Beamten Pfefferspray ein.

Daraufhin konnten sie die Frau überwältigen. Die Polizisten brachten die Täterin aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes in eine Fachklinik.

