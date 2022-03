Vor Streifenwagen gewendet: Polizei schnappt Verkehrssünderin in Ottobeuren

Am Sonntag versuchte eine Autofahrerin in Ottobeuren vor einer Streife der Polizei zu fliehen. Warum die 23-Jährige den Beamten entkommen wollte.

07.03.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Am Sonntag hat die Polizei in Ottobeuren eine Verkehrssünderin entdeckt. Wie die Beamten mitteilten, ereignete sich der Vorfall auf der Staatsstraße 2013. Dort kam eine Polizeistreife dem Wagen der 23-Jährigen entgegen, als diese wendete und in die andere Richtung fuhr. Kurz darauf konnten die Beamten die junge Frau anhalten.

Frau flüchtet mit Auto vor Polizei in Ottobeuren - besaß keinen Führerschein

Dabei stellten sie fest, dass die Geflüchtete keinen gültigen Führerschein besaß. Weil die Polizisten sie zudem verdächtigen, unter Drogeneinfluss gefahren zu sein, musste sich die Frau einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizisten verboten ihr darüber hinaus die Weiterfahrt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen die Verkehrsordnung.