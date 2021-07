Ottobeuren hat einen neuen Planetenweg mit elf Stationen

Auf dem Weg können Besucher das Universum maßstabsgetreu erleben. Ein Höhepunkt ist eine 120 Kilogramm schwere Sonnenkugel aus Bronze. Warum es Verzögerungen gab.

Die Enthüllung der Sonne, des Zentralgestirns unseres Planetensystems, war Höhepunkt der Eröffnung der neuen Glücksplaneten-Tour in Ottobeuren ( Unterallgäu). Die rund 120 Kilo schwere, glänzende Kugel aus Bronze mit einer an aufschießende, glühende Gasmassen erinnernden Oberfläche wurde von Bildhauer Horst W. Wendland aus Frickenhausen geschaffen. Sie steht unterhalb des ehemaligen Ämtergebäudes als erste von elf Stationen des neuen Planetenwegs. Er ist einer von 14 neuen Glückswegen im Landkreis.

Der offizielle Startpunkt befindet sich hingegen am Haus des Gastes, zentral am Marktplatz, dort sind auch eine Landkarte und weitere Informationen zu finden. Bei diesem Startpunkt brachten Bürgermeister German Fries, Vertreter der Gemeinde, von Schule und der Allgäuer Volkssternwarte sowie Michael Stoiber vom Landkreis ihre Freude über das Gelingen des Projekts zum Ausdruck. Anhaltender Frost und dann der viele Regen hätten es lange Zeit verhindert, dass die Metall-Sonne und die Stelen aus Nagelfluh – im Allgäu auch „Herrgottsbeton“ genannt – auf soliden Fundamenten aufgestellt werden konnten.

Sternwarte plant sei 15 Jahren

Bereits vor 15 Jahren, berichtete der Vorsitzende der Allgäuer Volkssternwarte, Harald Steinmüller, sei ihnen ein Planetenweg vorgeschwebt. Zunächst sei die Umsetzung des Projekts aber an der Finanzierung und auch an der fehlenden Zeit wegen Bauarbeiten an der Sternwarte gescheitert. Erst durch die Unterstützung von Touristikamtsleiter Peter Kraus und der Förderung als Leader-Projekt sowie schließlich durch das Engagement von Schülerinnen und Schülern des Rupert-Ness-Gymnasiums Ottobeuren im P-Seminar 2017 bis 2019 sowie des Folgejahrgangs sei es vorwärts gegangen. Die Jugendlichen und die Lehrkräfte Ursula Kellerer und Martin Schweiger besuchten auch andernorts bestehende Planetenwege, hatten den Wegverlauf in Ottobeuren ausgekundschaftet, Texte für die Tafeln zusammengetragen und sich immer wieder mit der Sternwarte fachlich abgestimmt. Auch ein Quiz zum Ottobeurer Planetenweg haben sie erarbeitet. Laut Touristikamt soll es noch einen Flyer zum Weg geben.

Unter den vielen Planetenwegen hebt sich der neue in Ottobeuren dadurch hervor, dass er maßstabgetreu durch unser Planetensystem führt, sagte der Geschäftsführer der Sternwarte, Wolfgang Forth. Jeder Meter des insgesamt sechs Kilometer langen Rundwegs entspricht einer Million Kilometer im All (im Maßstab eins zu einer Milliarde). So werden die Dimensionen des Universums, die Größenverhältnisse der Sonne zur nur zwölf Millimeter kleinen Erde sichtbar und gewaltige Distanzen zwischen den Planeten durch die Länge der Wege erlebbar gemacht.

Vom Kneipp Aktiv Park in den Bannwald

Der Weg führt in relativ kurzen Abständen durch den Kneipp Aktiv Park zu Merkur, Venus, Erde, Mars, Asteroiden und den Jupiter, dann zum Saturn mitten im Bannwald und bis zum Uranus unweit der Sternwarte, bevor man am Motzabach den fernen Planet Neptun erreicht und schließlich wieder mit Blick auf die Basilika auf die letzte Infotafel stößt. Der minus 235 Grad kalte Eisriese Neptun mit 14 Monden, so steht es beispielsweise auf einer der Infotafeln, hat eine Umlaufzeit von genau 164 Jahren und 282 Tagen um die Sonne.

Wie Michael Stoiber als Vertreter des Landkreises zum Projekt „Glückswege Allgäu“ erklärte, haben sich insgesamt zehn Unterallgäuer Gemeinden an den 14 Glückswegen beteiligt. Zu den 136 000 Euro Fördermitteln aus dem EU-Förderprogramm Leader hätten Gemeinden und der Landkreis ungefähr noch einmal dieselbe Summe beigesteuert.