Hund beißt Schüler bei Ottobeuren in die Wade

Ein Junge joggt in Richtung Eldern, als ihn plötzlich ein Hund angreift. Der Besitzer des Tiers ist der Polizei bereits bekannt.

25.02.2021 | Stand: 13:23 Uhr

Ein Hund hat am Mittwochvormittag bei Ottobeuren einen Schüler gebissen. Der Elfjährige war beim Joggen unterwegs in Richtung Eldern, als er einen Rollstuhlfahrer überholte, der das Tier mit sich führte. Beim Vorbeifahren biss der Hund dem Jungen in die rechte Wade, berichtet die Polizei.

Hundebesitzer ist der Polizei bekannt

Der Schüler ging zwar noch nach Hause, machte sich dann aber verletzt auf den Weg zum Ottobeurer Krankenhaus. Die Polizei hat den Hundehalter inzwischen ermittelt. Der Mann ist den Beamten bereits bekannt: In den Jahren 2019 und 2020 ereigneten sich ähnliche Vorfälle.

