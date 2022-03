Großeinsatz in Ottobeuren: 16-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Nahe Ottobeuren ist es am Mittwoch aufgrund eines Unfalls zu einem Großeinsatz gekommen. Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer war schwer gestürzt.

10.03.2022 | Stand: 12:08 Uhr

Am Mittwoch ist ein junger Motorradfahrer im Unterallgäu bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Vorfall auf der Staatsstraße 2013. Dort fuhr der 16-Jährige von Ottobeuren kommend in Richtung Markt Rettenbach. Laut Polizei verlor der Jugendliche in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Unfall bei Ottobeuren: Feuerwehreinsatz mit 40 Männern

Dabei stürzte der 16-Jährige, rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen eine Schutzplanke. Er kam mit schweren Verletzungen in das Klinikum Kempten. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 5 000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Ottobeuren und Betzisried mit circa 40 Mann, eine Rettungswagenbesatzung sowie eine Streife der Polizei Memmingen. (Lesen Sie auch: Großbrand in Ronsberg: Deshalb war der Einsatz für die Feuerwehr so belastend)