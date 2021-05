Kinder klettern auf Dach der alten Brauerei in Ottobeuren

Vier Kinder sind auf das Dach der alten Brauerei in Ottobeuren geklettert und haben Dachziegel heruntergeworfen.

21.05.2021 | Stand: 13:17 Uhr

Am Donnerstagnachmittag sind vier Kinder auf das Dach der alten Brauerei in Ottobeuren geklettert, teilt die Polizei mit. Daraufhin sind mehrere Streifen zu der Brauerei in der Sebastian-Kneipp-Straße gefahren. Vor Ort holten die Beamten die Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren vom Dach herunter und übergaben sie darafhin den Eltern.

Dachziegel von Brauerei heruntergeworfen

Die Kinder haben zudem Dachziegel heruntergeworfen. Dadurch entstand ein noch nicht bekannter Sachschaden.

