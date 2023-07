Weil ein Autofahrer eine Fußgängerin anhupte, entstand ein Streit zwischen ihr und dem Beifahrer des Autos. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

04.07.2023 | Stand: 13:34 Uhr

Bei Ottobeuren hat es am Montag einen Streit zwischen einer Fußgängerin und dem Beifahrer eines Autos gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war die Fußgängerin am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr zwischen Eggisried und Ottobeuren unterwegs, als sich ihr am Rande eines Waldstückes von hinten ein Auto näherte.

Streit zwischen Fußgängerin und Beifahrer: Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des Wagens hupte, sodass die Fußgängerin zur Seite gehen musste. Daraufhin entstand ein Streit zwischen dem Beifahrer des Autos und der Fußgängerin. Die Polizei Memmingen bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich zu melden. Besonders gesucht werden Informationen über den Audi, der laut Angaben der Polizei vermutlich grau war, sowie über den Beifahrer. Dieser wird folgendermaßen beschrieben:

1,80 bis 1,90 Meter groß

Mitte 40

schulterlange blonde lockige Haare

gepiercte Ohren

trug eine schwarze Lederjacke mit Nieten

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der folgenden Nummer bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden: 08331/1000

