Wespe im Fahrzeug: Autofahrer baut Unfall bei Ottobeuren

Bei Ottobeuren im Unterallgäu hat ein Autofahrer einen Unfall gebaut, weil er wegen einer Wespe in seinem Auto erschrocken ist.

01.07.2022 | Stand: 13:43 Uhr

Bei Ottobeuren im Unterallgäu hat am Donnerstag gegen 9 Uhr ein Autofahrer einen Unfall gebaut, weil eine Wespe in seinem Auto war. Der Fahrer war auf der Kreisstraße von Ollarzried in Richtung Ottobeuren unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Unterhaslach schreckte der Fahrer auf, weil er eine Wespe im Auto bemerkte und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Die entgegenkommende Fahrerin erlitt bei dem Unfall im Unterallgäu leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 35.000 Euro.

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier..