Ottobeuren will Container für Geflüchtete aufstellen

Der Ottobeurer Bauausschuss befürwortet Pläne, temporäre Flüchtlingsunterkünfte auf dem ehemaligen Bauhofgelände zu schaffen. Was längerfristig angedacht ist.

29.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Einer Bauvoranfrage des Landkreises zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften auf dem ehemaligen Bauhofgelände an der Spitalstraße in Ottobeuren hat der Bauausschuss der Marktgemeinde jetzt einstimmig zugestimmt. Wie Bürgermeister German Fries sagte, könne das Thema „momentan nicht ignoriert werden“.

Container könnten auf einem Parkplatz stehen

Die Asylsuchenden würden nach einem Verteilschlüssel zugewiesen, erläuterte der Bürgermeister: „Es ist einfach kein Puffer da.“ Auf der Suche nach Liegenschaften sei man auf den ehemaligen Bauhof gekommen. Die Fläche sei erschlossen, befestigt und könne Strom bereitstellen. Zweimal acht Container, mit einem Zaun abgegrenzt, könnten auf dem als Parkplatz genutzten Areal stehen.

Es soll vermieden werden, Turnhallen zu belegen

„Mir ist es wichtig, dass wir keine Geheimdiplomatie machen“, sagte Fries in der Sitzung. Den idealen Platz für die Flüchtlingsunterbringung gebe es halt nicht. Die Gemeinde handle hier stellvertretend für den Freistaat Bayern. Den einstimmigen Beschluss im Ausschuss sehe er als klares Signal für den Gemeinderat, der alles Weitere abstimmen werde. Ein „Durchgriff“ auf Turnhallen solle so verhindert werden, betonte Fries.

Containersiedlung soll auf drei Jahre begrenzt bleiben

Zu klären seien vorab noch die vertraglichen Regelungen für die Nutzung der Fläche, die im Eigentum der Spitalstiftung ist. In den Wortmeldungen zu den geplanten Flüchtlingsunterkünften wurde deutlich, dass man der Verpflichtung der Unterbringung von Geflüchteten gerecht werden wolle, dass die Containersiedlung zeitlich jedoch auf drei Jahre begrenzt sein müsse. Zudem sollten zwei Geschosse nicht überschritten und der Außenbereich nicht zu eng geplant werden. Auch müssten auf der Restfläche noch Parkplätze für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Krankenhaus und Altenheim verbleiben, die schon bisher auf dem Gelände parken.

Längerfristig sind Wohngebäude in Holz- oder Massivbauweise angedacht

Fries brachte als Gedanken für eine längerfristige Strategie Wohngebäude in Holz- oder Massivbauweise in die Debatte ein. Auf einer Gemeindefläche nördlich des Elderndammes, die als Mischgebiet ausgewiesen sei, könnte eine Nutzungsänderung beantragt werden. Das brächte längerfristig die Möglichkeit, Geflüchtete unterzubringen und den Vorteil, Druck aus dem Wohnungsmarkt zu nehmen. Erste Überlegungen hat der neue Bauamtsleiter Gerhard Riegg skizziert. In zwei separaten Gebäuden mit je zwei Geschossen, Außentreppe und offenem Laubengang sowie kleinen Nebengebäuden könnten verschieden große Wohneinheiten entstehen, die später variabel veränderbar wären.

Angesprochen wurden ferner eine Beleuchtung des Radwegs nach Eldern sowie Folgeprobleme bei steigenden Flüchtlingszahlen. Fries warb um Verstärkung des Asylhelferkreises. Der Kontakt werde über das Rathaus vermittelt.