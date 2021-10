Wollte in Ottobeuren ein Mann ein fremdes Kind in sein Auto locken? - Polizei klärt den Fall auf

In Ottobeuren hat eine Frau beobachtet, wie ein Autofahrer einen Jungen auf einem Roller ansprach. Die Polizei machte den Mann ausfindig und gibt Entwarnung.

Der Vorfall in Ottobeuren im Unterallgäu ereignete sich am vergangenen Donnerstag. Eine junge Frau hatte gesehen, wie ein Auto auffallend langsam neben einem Jungen auf einem City-Roller fuhr. Schließlich ließ der Fahrer die Seitenscheibe herunter und sprach das Kind an. Nachdem der Bub anhielt, öffnete der Mann laut Zeugin die Beifahrertüre und klappte den Sitz um.

Der Junge wich laut Polizei-Meldung daraufhin zurück und fuhr mit seinem Roller davon. Weil der Frau der Ablauf verdächtig vorkam, notierte sie sich das Autokennzeichen und meldete den Vorfall der Polizei. In der Pressemeldung der Beamten von heute Mittag wird das Verhalten der Frau als "vorbildlich" bezeichnet (Lesen Sie auch: Zwei Prügeleien beschäftigen Polizei in Memmingen).

Nach Hinweis der Zeugen: Polizei klärt verdächtigen Vorfall in Ottobeuren auf

Aufgrund ihrer Zeugenhinweise konnte die Polizei schnell einen 35-Jährigen ausfindig machen. Nach dem Jungen wurde zunächst als Zeuge gesucht.

Wie ein Anruf von allgaeuer-zeitung.de bei der Polizei-Pressestelle in Kempten am Nachmittag ergab, stellte sich der Vorfall letztlich als harmlos heraus. Bei den Autofahrer handelte es sich um den Vater des Jungen. Er hatte seinen Sohn auf dem Roller entdeckt und wollte ihn wohl mitnehmen - "das Kind hatte aber offenbar andere Pläne" und fuhr mit dem Roller davon, sagte ein Sprecher.

