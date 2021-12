Ottobeurens Trainer: „Das bringt uns sportlich völlig aus dem Rhythmus“

Wie es beim TSV Ottobeuren und dem TV Memmingen nun weitergeht und warum die Verantwortlichen täglich auf die Inzidenzwerte schielen.

Was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hat, ist nun traurige Wirklichkeit geworden: Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie und der steigenden Inzidenzen hat der Bayerische Handball-Verband (BHV) jetzt beschlossen, die Handballsaison vorerst „auf allen Ebenen und in allen Altersklassen bis zum 9. Januar zu unterbrechen“.

Der Vorstand des TSV Ottobeuren (TSVO) zeigte sich enttäuscht, dass die Saison schon wieder nicht wie gewohnt fortgesetzt werden könne, begrüßte die Entscheidung aber auch. „Durch die verschiedenen Situationen in den einzelnen Landkreisen war es schon jetzt schwierig, Spiele zu organisieren und stattfinden zu lassen“, erklärt Vorsitzende Pia Hitzlberger.

Spontane Spielabsagen, Coronafälle in den eigenen Teams und strenge Regeln an den Spieltagen hätten die Situation zudem erschwert. Die Landesliga-Mannschaft der Männer des TSVO konnte bereits zu den jüngsten beiden Partien gegen den TSV Allach 09 und den TV Gundelfingen aufgrund eines positiven Coronafalls in der eigenen Mannschaft nicht antreten. Mit dem Beschluss des BHV werden nun drei weitere Begegnungen in diesem Jahr gestrichen.

TSVO-Trainer Gunther Kotschmar hatte mit dieser Entscheidung schon fast gerechnet und sich vor der Begegnung beim SC Unterpfaffenhofen-Germering, die eigentlich am vergangenen Samstag hätte stattfinden sollen, vorsichtig geäußert: „Wir schielen die ganze Zeit auf die Inzidenz. Ab 1000 dürfen wir nicht mehr trainieren – das bringt uns aus sportlicher Sicht völlig aus dem Rhythmus.“ Unabhängig vom Beschluss des Verbandes hätte er in diesem Fall überlegt, ob er mit seinem Landesligateam in diesem Jahr überhaupt noch antreten solle. Diese Entscheidung wurde ihm nun abgenommen.

Ottobeuren nun Tabellensechster

Nach fünf Spielen – darunter ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen – gehen die Gelb-Schwarzen als Tabellensechster in die vorzeitige Winterpause. Auch für die Ottobeurer Damenmannschaft ist die Saison vorerst unterbrochen. Das von Trainer Roman Polyfka trainierte Team hatte noch am Donnerstagabend im Nachholspiel beim SC Weßling die Chance, die letzten Punkte für dieses Jahr zu sammeln. Das Team musste sich allerdings beim Tabellenzweiten knapp mit 25:27 geschlagen geben.

Die Spielerinnen verabschieden sich somit nach sechs Partien auf dem dritten Rang in die vorgezogene Pause. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen stehen bei den Unterallgäuerinnen sechs Punkte zu Buche. Auch für Polyfka kam die Unterbrechung nicht überraschend: „In den vergangenen Tagen hat man sich nicht gefragt, ob diese Entscheidung kommt, sondern wann.“ Er hoffe, dass man im Januar die Saison fortführen dürfe.

Wie es nach der Unterbrechung weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Der Ottobeurer Verein hofft jedenfalls, dass es eine Möglichkeit gibt, die Saison nach dem Jahreswechsel in irgendeiner Weise fortzuführen, soweit es die Corona-Pandemie zulässt.

Interne Absprache wegen Trainingsbetrieb in Memmingen

Handball-Abteilungsleiter Björn Walter vom TV Memmingen (TVM) erklärt: „Aufgrund der stark steigenden Inzidenzen musste gehandelt werden. Wir müssen uns nun mit den Vorgaben bestmöglich arrangieren.“ Die Frage, ob bei den Memmingern in den kommenden Wochen ein geregelter Trainingsbetrieb möglich sein wird, beantwortet der Abteilungsvorsitzende so: „Wir sprechen uns gerade intern ab, ob unter Einhaltung der 2G-plus-Regelungen ein Trainingsbetrieb umsetzbar ist.“

Walter argumentiert, dass derzeit Corona-Selbsttests nahezu überall ausverkauft oder nur mit deutlichen Preissteigerungen erhältlich seien. An den Testzentren bildeten sich zudem lange Warteschlangen. Nach Einschätzung des Abteilungsleiters könne eine anvisierte Lösung im Bereich der Bezirksklassen-Männermannschaft so aussehen, dass „zumindest einmal pro Woche trainiert wird“. Der Verband empfiehlt in einem Rundschreiben an die Vereine, das unserer Redaktion vorliegt, dass die Klubs in den nächsten Wochen – wenn möglich – wenigstens ein Trainingsangebot aufrecht erhalten sollten.