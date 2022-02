Ottobeurer Bürger organisieren neuen Wochenmarkt selbst

Weil sie mit dem bisherigen Angebot unzufrieden ist, organisiert eine Gruppe aus Ottobeuren einen Markt in Eigenregie. Was künftig angeboten werden soll.

28.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ottobeuren ist eine Marktgemeinde. Doch einen richtigen Markt gibt es dort derzeit nicht. Zwar bieten am Donnerstagvormittag ein Fisch- und ein Käsehändler sowie ab und an ein griechischer Feinkosthändler ihre Waren auf dem Marktplatz an. Doch das ist einigen Bürgerinnen und Bürgern dann doch zu wenig. Das jedenfalls haben Leoni Renner und Nina Häring festgestellt. Mit einer Gruppe von sieben Frauen und Männern wollen sie unter dem Motto „Regional, nachhaltig, gesellig“ einen eigenen Wochenmarkt auf die Beine stellen. Vor kurzem haben sie dafür grünes Licht vom Gemeinderat bekommen.

„Es gibt Bedarf nach Regionalität und dem Kontakt mit den Produzenten“, erklärt Leoni Renner. Daher verstehen sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter einen Markt nicht nur als Einkaufs-, sondern auch als eine Begegnungsmöglichkeit. Für ihr Vorhaben soll nun ein Trägerverein mit dem Namen „Wochenmarkt Ottobeuren“ aus der Taufe gehoben werden. Die Vorstandschaft sei bereits besetzt. „Wir warten noch auf die Rückmeldung des Vereinsregisters.“ Gleichzeitig sei man auf der Suche nach weiteren Mitgliedern.

Wie soll der neue Wochenmarkt in Ottobeuren aussehen?

Doch wie soll der neue Markt in Ottobeuren aussehen? „Uns ist es zunächst wichtig, dass die Grundversorgung abgedeckt wird.“ Dazu zählen etwa Fleisch und Wurst, Backwaren, Milchprodukte sowie Obst- und Gemüse. Dabei soll die Regionalität im Vordergrund stehen. Für die Gemeinde sei es wichtig gewesen, dass im Vorfeld mindestens fünf gewerbliche Anbieter für den Markt gewonnen werden können. Laut Renner gibt es mittlerweile sogar acht Zusagen von Händlern – drei davon kommen direkt aus Ottobeuren, der Rest aus der näheren Umgebung. Auch eine Händlerin aus Landsberg will mit ihrem Unverpackt-Truck den Markt bereichern. „Das passt gut in unser Konzept.“ Daneben kann sich Renner auch vorstellen, Vereinen eine Plattform zu bieten, die etwa mit einem Kuchenverkauf ihre Vereinskasse aufbessern können. „Vielleicht gibt die örtliche Musikschule ja auch mal ein kleines Konzert“, sagt die Ottobeurerin. Sie sieht den Markt als „ein Event vom Ort für den Ort“. Als Vorbild diene der Markt in Irsee, der seit über 20 Jahren ebenfalls von einem Verein organisiert werde. „Wir tauschen uns mit den Mitgliedern aus. Sie sind hilfsbereit, freundlich und erleichtern uns so die Arbeit.“

Vorteile auch für Gastronomen in Ottobeuren

Der Markt in Ottobeuren soll allerdings nicht wie bisher am Donnerstagvormittag, sondern am Freitagnachmittag stattfinden – womöglich zwischen 15 und 18 Uhr. „Viele Berufstätige haben da schon frei und das wäre ein gutes Zeitfenster für Familien“, findet Renner. Vorteile sieht sie auch für die Gastronomie im Umfeld des Marktplatzes. So könnten die Besucher im Anschluss an ihren Einkauf in einem der umliegenden Cafés noch einen Kaffee trinken, ein Eis kaufen oder in einem der Restaurants zu Abend essen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der erste Wochenmarkt bereits im Mai stattfinden.

Das sagt der Bürgermeister von Ottobeuren zu den Plänen

Bürgermeister German Fries hält das Konzept für „sehr schlüssig“. Der Termin am Freitagnachmittag könnte mehr Besucher anlocken. Auch er glaubt, dass die „Marktplatz-Anrainer“, sprich die Gastronomien und Geschäfte rund herum, davon profitieren. Um den Markt am Donnerstagvormittag attraktiver zu machen, hatte die Gemeinde bereits im Jahr 2020 neuen Fieranten angeboten, probeweise ihren Stand auf den Marktplatz aufzubauen. Außerdem hätten Standbetreiber, die neue Anbieter anwerben, zwei Monate lang nichts bezahlen müssen. „Doch die Aktion hat nicht in dem Maße zum Ziel geführt, wie wir uns das erhofft haben“, erklärt Fries. Nur sporadisch seien kurzzeitig neue Händler aufgetaucht. Sicherlich habe dabei auch Corona eine Rolle gespielt. „Daher bin ich froh über die neue Initiative.“ Er gehe davon aus, „dass das Hand und Fuß haben wird“. Dennoch wolle die Gemeinde zweigleisig fahren und zunächst auch das Angebot am Donnerstagvormittag aufrechterhalten.

