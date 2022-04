Ottobeurer Handballer bauen auf ihre Fans

Die Männer des TSV Ottobeuren gastieren am Samstag in Unterpfaffenhofen. Zum Abstiegsduell setzt der Verein einen Fanbus ein.

08.04.2022 | Stand: 15:21 Uhr

Im Abstiegskampf der Handball-Landesliga gastieren die Männer des TSV Ottobeuren (TSVO) am Samstag ab 20 Uhr beim SC Unterpfaffenhofen-Germering. Gespielt wird in der Sporthalle der Realschule Unterpfaffenhofen (Stadtteil von Germering).

Vor vier Wochen unterlag Unterpfaffenhofen in Ottobeuren

SC Unterpfaffenhofen-Germering (SCUG; Rang sieben; 10:16 Zähler): Die Gastgeber haben im bisherigen Verlauf der Rückrunde jeweils zwei Siege und Unentschieden sowie drei Niederlagen erzielt. Der bislang letzte Vergleich der Oberbayern mit dem TSVO liegt gerade einmal vier Wochen zurück: Damals unterlag der SCUG in Ottobeuren

Auf die Ottobeurer wartet ein Vier-Punkte-Match

TSV Ottobeuren Auf die abstiegsbedrohten Ottobeurer wartet in Germering ein Vier-Punkte-Match. Schließlich laufen die Unterallgäuer noch immer Gefahr, als einer der drei Absteiger die Liga nach unten verlassen zu müssen. TSVO-Trainerin Bettina Freymann ergänzt: „Das ist aber noch nicht alles. Unter Umständen wird sogar der Viertletzte eine Abstiegsrelegation bestreiten müssen.“ Derartige Nervenschlachten würden sich die Schwarz-Gelben jedoch gerne ersparen. „Ein Sieg in Germering wäre dazu ein großer Schritt“, betont die neue Trainerin. Co-Trainer Achim Kuda fügt an: „Ganz entscheidend werden diesmal der Wille und der Kampfgeist sein.“ In personeller Hinsicht müssen die Ottobeurer abermals Abstriche machen: Mit Asim Kapic (gesperrt), Goran Danisic (private Gründe) und Lukas Haug (verletzt) fehlen gleich drei wichtige Rückraum-Akteure.

Der TSV Ottobeuren setzt einen Fanbus ein

Der Bedeutung des Spiels entsprechend, setzen die TSVO-Handballer einen Fanbus ein. Dieser macht sich am Samstag ab 17 Uhr auf den Weg zum 95 Kilometer entfernten Spielort. Der Bus startet am Ottobeurer Schulzentrum in der Bergstraße.