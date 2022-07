Ottobeurer Handballer jetzt in der Zweiten Bundesliga

Der 20-jährige Tim Kaulitz will als Neuzugang beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim Akzente setzen. Sein Trainer ist ein früherer Weltklasse-Spieler.

29.07.2022 | Stand: 14:57 Uhr

Der aus Ottobeuren stammende Handballer Tim Kaulitz (20) wird künftig für die SG BBM Bietigheim in der Zweiten Bundesliga spielen. Kaulitz hat bei den Württembergern einen Profivertrag unterschrieben, der für die kommende Saison gültig ist.

Nach zwei Jahren, in denen der agile Linksaußen mit Doppelspielrecht für den Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck und den Erstligisten Frischauf Göppingen aufgelaufen war, vollzog der junge Unterallgäuer nun einen Tapetenwechsel: Kaulitz‘ neuer fester Basisverein ist die SG BBM Bietigheim. Dort – etwa 20 Kilometer nördlich von Stuttgart – hat Tim Kaulitz inzwischen auch eine Wohnung bezogen.

Kaulitz feierte im Dezember seine Premiere in der Handball-Bundesliga

Sein Doppelspielrecht für Frischauf Göppingen bleibt unterdessen bestehen. Im Trikot der Göppinger hatte Kaulitz im Dezember seine Bundesliga-Premiere gefeiert, als er beim Heim-Erfolg gegen Erlangen (34:25) zu einem fünfminütigen Kurzeinsatz kam.

Zurück in die Gegenwart: Mit seinem neuen Verein befindet sich Kaulitz momentan mitten in der Vorbereitungsphase auf die neue Saison. Noch bis zum Sonntag absolvieren die Rot-Blauen ein viertägiges Trainingslager im Schwarzwald. „Am 6. August bestreiten wir dann ein Testspiel gegen den Erstligisten HSG Wetzlar“, berichtet Kaulitz.

Richtig ernst wird es für die Bietigheimer Mannschaft am 3. September: Dann startet die SG mit einem Auswärtsspiel beim 1. VfL Potsdam in die Zweitliga-Saison. In jener Spielklasse mischten die Württemberger in den vergangenen drei Jahren beständig in den oberen Bereichen der Tabelle mit. In den Jahren zuvor hatten sie in zwei kurzen Episoden sogar der Ersten Bundesliga angehört. Neuzugang Kaulitz sieht in der SG einen „ambitionierten Klub, der nach oben strebt“. In Bietigheim herrschten, so Kaulitz weiter, „super professionelle Strukturen, die es auch ermöglichen würden, in der Ersten Bundesliga zu spielen“. Dies gelte nicht für viele Zweitligisten.

Kaulitz will sich beim Handball auf ein höheres Level bringen

Und was verspricht sich Kaulitz selbst von seinem Vereinswechsel? „Ich möchte mich nochmals auf ein höheres Level bringen“, betont er. Ein offizielles Saisonziel für das Team gebe es derzeit noch nicht. „Darüber sprechen wir in den nächsten Wochen.“ Wenn man weiß, dass Bietigheims Cheftrainer Iker Romero als Spieler Weltmeister und Champions-League-Sieger wurde, kann man erahnen, dass die Messlatte im Spitzenbereich liegen wird.

Kaulitz freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Spanier: „Ich finde es super, dass ich von so einem berühmten Trainer lernen und unter ihm trainieren darf.“ SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger hält jedenfalls große Stücke auf Youngster Kaulitz: „Tim hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt“, lobt Spahlinger auf der Seite handball-world.news. „In ihm steckt noch viel Potenzial.“ Kaulitz selbst sagt dazu Folgendes: „Man erwartet von Vereinsseite mindestens die Leistung von mir, die ich in den letzten beiden Jahren gezeigt habe.“

Setzt sich der Ottobeurer konkrete individuelle Ziele für die kommende Spielzeit? „Ich mache mir da keinen Druck“, sagt er, „ich gebe jeden Tag 100 Prozent und arbeite noch härter als zuvor.“ Ob der schnelle Außen mit dem präzisen Torwurf im Saisonverlauf auch seine bekannte Qualität als Siebenmeter-Schütze wird einbringen dürfen, bleibt abzuwarten. Das ist Zukunftsmusik.

Der Ottobeurer schwitzt derzeit im Training

Denn noch schwitzen die Bietigheimer im Sommertraining. Meistens stünden zwei Trainingseinheiten pro Tag auf dem Programm, berichtet Kaulitz. Der 20-Jährige ergänzt: „Sogar das Training wird gefilmt.“ Darüber hinaus gebe es jeden Tag eine Video-Analyse vom zurückliegenden Training. „Darin werden Fehler besprochen. Das gleiche machen wir selbstverständlich auch bei den Spielen.“

Nach dem angesprochenen Liga-Auftakt in Potsdam sind die Bietigheimer anschließend Gastgeber für den HC Elbflorenz aus Dresden. Die Partie steigt in der 4500 Zuschauer fassenden EgeTrans Arena in Bietigheim. Weitere Liga-Kontrahenten sind unter anderem TuSEM Essen, Bayer Dormagen und die HSG Konstanz.