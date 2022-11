Ottobeurer Handballer verlieren packendes Match

Die Landesliga-Handballer des TSVO verlieren gegen Allach mit 30:32. Die Hypothek einer schwachen ersten Halbzeit wiegt zu schwer. Am Wochenende Allgäu-Derby.

21.11.2022 | Stand: 15:20 Uhr

In der zweiten Halbzeit ist es ein begeisterndes Handball-Spiel, das die Zuschauer mitreißt. Es ist temporeich, intensiv und emotional. Letztlich müssen sich die Landesliga-Männer des TSV Ottobeuren (TSVO) dem TSV Allach II allerdings knapp geschlagen geben. 30:32 (14:18) heißt es am Ende. Trotz der Heimniederlage bleiben die Ottobeurer mit nun 7:9 Punkten Tabellensiebter.

Zum Spiel: Beide Teams starten energisch und temporeich. Nach acht Minuten steht‘s 5:5. Anschließend unterlaufen den ersatzgeschwächten Gastgebern – Luca Kaulitz und Aleksandar Italo fehlen verletzungsbedingt – ungewöhnlich viele technische Fehler.

Ottobeurens Trainer Berkessel: „Zu viele Fehlwürfe“

Damit laden sie die Münchner zu schnellen Tempogegenstößen und einfachen Toren ein. Auch offensiv bleiben die Gelb-Schwarzen in dieser Phase einiges schuldig. „Wir hatten in dieser Phase zu viele eigene Fehlwürfe“, bestätigt TSVO-Trainer Daniel Berkessel. Während die Ottobeurer nun regelrecht in den Seilen hängen, ziehen die Allacher ergebnismäßig davon. Nach 21 Minuten liegen die Allgäuer mit 8:15 zurück. Bis zur Pause verkürzen sie auf 14:18.

Im zweiten Abschnitt zeigen sich die Gastgeber klar verbessert. Kämpferisch auftretend, suchen sie nun beharrlich ihre Chance. Als Youngster Philip Eßlinger in der 34. Minute seinen Gegenspieler mit einer tollen Finte ins Leere laufen lässt und nervenstark auf 16:19 verkürzt, kommt Stimmung in die Bude.

Ottobeurens Fabian Nägele sieht die Rote Karte

Marcel Heil gelingt elf Minuten später sogar der Ausgleich zum 23:23. Alles wieder offen am Galgenberg. „Wir schaffen es dann aber nicht, in Führung zu gehen“, benennt Coach Berkessel einen wichtigen Knackpunkt im Spiel. In der hektischen Schlussphase sehen Ottobeurens Fabian Nägele und Allachs Alexander Reisinger jeweils die Rote Karte. Nicht nur in der Endphase hadern die Ottobeurer mit etlichen Schiedsrichter-Entscheidungen. Schlussendlich unterliegen sie aber vor allem aufgrund einer wackligen ersten Halbzeit.

Coach Berkessel meint dennoch: „Einen Punkt hätten wir verdient gehabt. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit super gekämpft.“ Am Sonntag, 27. November, empfangen die Männer des TSV Ottobeuren die HSG Dietmannsried-Altusried. Das Allgäu-Derby in der Landesliga beginnt um 20 Uhr.

Das Spiel des TSV Ottobeuren gegen Allach in der Zusammenfassung

Ergebnis: TSV Ottobeuren – TSV Allach 30:32 (14:18).

Aufstellung: Für den TSV Ottobeuren spielten: Torhüter: Dino Zubac und Daniel Laszlo – Feldspieler: Lukas Hutzenlaub, Patrick Kofler (2 Tore), Fabian Nägele (1), Lukas Haug (7), David Willert (3), Daniel Dündar (2 Tore/davon 1 Siebenmeter), Jakob Mayer, Marcel Heil (8/3), Alexander Rogg, Philip Eßlinger (4) und Asim Kapic (3).

Rote Karten: Fabian Nägele (TSVO/52.) – Alexander Reisinger (Allach/45.).

Schiedsrichter: Jan-Erik Scheller und Dominik Stelzer (HSG Neufahrn-Freising/HT München).

Zuschauer: 420.