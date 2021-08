Ottobeurer Künstlerin: Vom Kombinat ins eigene Atelier

Die Wurzeln der Bildhauerin Margarita Markin liegen in der ehemaligen Sowjetunion. Um ihren Stil zu finden, musste sie manches hinter sich lassen.

25.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Ob Muscheln oder Knochen: Als sie ein Mädchen war, zogen Formen Margarita Markin in den Bann. Heutzutage modelliert sie natürlich längst keine Figürchen aus Knetmasse mehr. Vor allem in abstrakten Skulpturen und Plastiken und mit Materialien wie Beton oder Ton entfaltet sich die 65-Jährige als Bildhauerin. Teils musste sie dafür ihre Anfänge an einer Kunstakademie in der Sowjetunion überwinden, teils haben sie diese dahin gebracht, wo sie nun ist: Vor Kurzem zog Markin von Ulm nach Ottobeuren um, ihr Atelier verlegt sie derzeit von Weingarten nach Bad Wörishofen in eine einstige Arztpraxis.