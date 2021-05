Ottobeurer Konzerte: Klassikfans dürfen hoffen

Zwei der drei Basilika-Konzerte in Ottobeuren sollen stattfinden. Am Montag startet Vorverkauf für Kammerkonzerte im Museum für zeitgenössische Kunst.

Eigentlich sollte am Montag, 3. Mai, der Vorverkauf für die Ottobeurer Konzerte 2021 starten. Das gilt allerdings nur noch für die Kammerkonzerte – der Vorverkauf für die großen Basilikakonzerte wurde jetzt – Corona geschuldet – noch einmal verschoben. Außerdem wurde jetzt das erste Basilikakonzert am 13. Juni mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Leitung von Vladimir Jurowski ganz abgesagt.

„Das war die letzte Chance, den Auftritt der Berliner abzusagen“, sagt Touristikamtsleiter und Konzertorganisator Peter Kraus. Die Zugtickets und die Hotelzimmer für die Musiker waren bereits gebucht. Da aber der aktuelle Kultur-Lockdown noch bis (mindestens) 9. Mai dauert, war schwierig einzuschätzen, ob das Konzert im Juni stattfinden kann. Optimistisch bleibt Kraus aber, was die beiden weiteren Konzerte im Juli und September anbelangt. Er geht davon aus, dass sie stattfinden können.

Nachfrage im Gesundheitsministerium

Einigermaßen Sicherheit gibt ihm dabei eine Nachfrage bei Gesundheitsminister Klaus Holetschek, mit welchen Corona-Verordnungen nach dem 9. Mai zu rechnen ist. Natürlich weiß auch im Ministerium heute noch niemand, wie genau die Pandemie weiter verlaufen wird. Aber es gab zumindest eine Einschätzung, mit der Kraus jetzt planen kann. Er muss davon ausgehen, das die AHA-Regeln, also Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen, bis zum Ende des Sommers gelten.

Deshalb gibt es in dieser Saison in der Basilika maximal 450 Plätze pro Konzert statt 2000. Das entspricht ungefähr der Anzahl an Abonnenten. Deshalb hat das Touristikamt sie alle angeschrieben und darum gebeten, sich zurückzumelden, ob Interesse an den beiden verbliebenen Konzerten besteht: Der Aufführung am Sonntag, 18. Juli mit der Deutschen Radio Philharmonie, die Anton Bruckners Symphonie Nr. 5 im Gepäck hat; dem Gastspiel am Sonntag, 26. September, mit dem Symphonieorchester & Chor des Bayerischen Rundfunks und Beethovens „Missa solemnis“.

Abonnenten: Keine Garantie auf Stammplatz

Zugleich wurden die Abonnenten darauf hingewiesen, dass sie diesmal keine Garantie auf ihren angestammten Sitzplatz haben. „Momentan will der Großteil dabei sein“, berichtet Kraus von den Rückläufen. Es werde also vermutlich nur wenige Karten im Freiverkauf geben. Der startet diesmal versetzt und erst möglichst nah am Termin, nämlich für das Juli-Konzert am 7. Juni und für das September-Konzert am 19. Juli.

Schon ab Montag können dagegen Karten für die Kammerkonzerte geordert werden, die heuer im Museum für zeitgenössische Kunst stattfinden, weil der Kaisersaal wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist. Alle Ensembles geben Doppelkonzerte am jeweiligen Tag, die Auftritte dauern etwa eine Stunde ohne Pause. Etwa 60, 70 Stühle kann Kraus nach den aktuellen Abstandsregeln im Museum aufstellen lassen.

Geld zurück, wenn Kammerkonzert ausfällt

Keine Sorgen müssen sich Musikfans machen, was mit gekauften Tickets passiert, wenn Kammerkonzerte ausfallen müssen: „Wir erstatten das Geld auf jeden Fall zurück“, sagt Kraus. „Umbuchen wäre viel zu kompliziert, weil wir ein sehr vielfältiges Programm mit ganz unterschiedlichen Musikrichtungen haben, das ginge gar nicht 1:1 in der nächsten Saison.“ Geboten ist zwischen dem 12. Juni und 25. September vom Kinderkonzert über Jazz bis hin zum Jugendsinfonierorchester wieder ein breites Spektrum.

Das Programm der Ottobeurer Konzerte 2021

Basilika-Konzerte

l Abgesagt: 13. Juni, 15 Uhr: Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin.

l Vorverkauf ab 7. Juni: Sonntag, 18. Juli, 15 Uhr: Deutsche Radio Philharmonie, Leitung Manfred Honeck; Anton Bruckner: Symphonie Nr. 5.

l Vorverkauf ab 19. Juli: Sonntag 26. September, 15 Uhr: Symphonieorchester & Chor des Bayerischen Rundfunks, Leitung Sir John Eliot Gardiner; Ludwig van Beethoven: „Missa solemnis“ D-Dur op.123.

Kammerkonzerte

Da der Kaisersaal renoviert wird, finden die Kammerkonzerte im Museum für zeitgenössische Kunst statt. Karten gibt es ab Montag, 3. Mai.

l Samstag, 12. Juni, 17.30 und 19.30 Uhr: Janoska Ensemble.

l Sonntag, 20. Juni, 15 und 17 Uhr: Solisten der Münchner Philharmoniker, Kinderkonzert „Mozart und die Zauberflöte“.

l Samstag, 10. Juli, 17.30 und 19.30 Uhr, Auftaktkonzert der „International Summer Academy 2021 for Young Artists “, Bayerische Musikakademie Marktoberdorf.

l Samstag, 17. Juli, 17.30 und 19.30 Uhr: TrioVanBeethoven und Lorna Anderson.

l Samstag, 24. Juli, 17.30 und 19.30 Uhr: Camerata Bavarese, Klaus Hampl & Sigi Schwab.

l Donnerstag, 16. September, 17.30 und 19.30 Uhr: Bläserserenade Schwäbisches Jugendsinfonieorchester.

lSamstag, 25. September, 16.30 und 18.30 Uhr: Oliver Triendl (Klavier) & Freunde.

(Änderungen vorbehalten.)

Vorverkauf

Tickets und weitere Infos gibt es im Touristikamt Ottobeuren, Telefon 08332/92 19 50, E-Mail: konzerte@ottobeuren.de oder auf www.ottobeuren.de

