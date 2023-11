Ottobeurer Nachwuchs zieht ins Finale der „Mini-EM“ ein

Die D-Jugend-Handballer des TSV Ottobeuren ziehen ins Finale der Mini-Europameisterschaft ein. Auf wen sie am 13. Januar in der Münchener Olympiahalle treffen.

16.11.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Der große Traum vom Titelgewinn bei der Handball-Mini-Europameisterschaft lebt weiter: Die als „Team Ungarn“ startende D-Jugend des TSV Ottobeuren (TSVO) hat nämlich durch ihren Halbfinalsieg gegen „Team Kroatien“ (HV Oberviechtach) das Endspiel in der Münchener Olympiahalle erreicht. Dieses findet am Samstag, 13. Januar, statt.

Durch ihren souveränen Hauptrundensieg in der heimischen Dreifachsporthalle hatten sich die maximal zwölf Jahre alten TSVO-Jugendhandballer das Halbfinalticket gesichert. Das Semifinale fand in der 15.500 Zuschauer fassenden und für die Olympischen Spiele 1972 konzipierten Münchener Olympiahalle statt.

Gegen die „Oberviechtacher Kroaten“ spielt Ottobeuren stark

„Trainer, Eltern und Spieler waren beim Betreten regelrecht überwältigt von der großen Arena. Die Halle bot ein beeindruckendes Ambiente“, berichtete Coach Herbert Tschugg. An diesem für sie so besonderen Ort lieferten die Ottobeurer dann eine starke Leistung ab. Trotz ihrer anfänglichen Nervosität führten sie gegen die „Oberviechtacher Kroaten“ nach zehn Minuten bereits 12:5. Zur Pause lagen sie 18:12 vorn.

Fotoshooting mit Handball-Weltmeister Dominik Klein

Mitte der zweiten Halbzeit kämpften sich die „Kroaten“ dann allerdings bis auf vier Tore heran, wodurch die Begegnung wieder spannender wurde. Danach zogen die „Ottobeurer Ungarn“ noch einmal mächtig an. Und so sicherten sie sich letzten Endes einen deutlichen 32:22-Halbfinalerfolg. „Die Freude darüber war bei uns allen riesig“, berichtete Trainer Tschugg. Am Rande des Halbfinaltags freuten sich Tschuggs Talente unter anderem über ein Fotoshooting mit Dominik Klein, einem Weltmeister von 2007.

Der überschwängliche Jubel der „Ottobeurer Magyaren“ geht nun praktisch fließend über in eine ausgeprägte Vorfreude. Denn die D-Jugend-Handballer des TSVO fiebern mittlerweile auf den 13. Januar hin. Im Endspiel der Mini-EM werden sie sich dann mit „Team Tschechien“ (JSG Fürther Land) messen. „Tschechien“ hatte im ersten Halbfinale „Montenegro“ (VfL Günzburg) 30:26 besiegt.

Das Finale findet im Rahmen der Handball-EM der Männer statt

Das Finalspiel der Mini-EM Mitte Januar wird eingebettet sein in einen Vorrunden-Spieltag bei der Handball-EM der Männer. Am selben Tag steigen unter der legendären Zeltdachkonstruktion nämlich auch die Männer-Duelle Tschechien gegen Portugal (18 Uhr) und Griechenland gegen Dänemark (20.30 Uhr).