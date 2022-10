Vor 60 Jahren haben sich Gertrud und Friedrich Rödl in Sontheim das Ja-Wort gegeben. Was die beiden bis heute verbindet.

22.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Wir sind ein gutes Team“, sagt Friedrich Rödl und lächelt seine Frau an. Gertrud „Traudel“ und Friedrich „Fritz“ Rödl haben vor 60 Jahren in Sontheim geheiratet. Mit knapp 20 Jahren entschieden sie sich damals für eine Hochzeit. Kennen und lieben gelernt haben sie sich bei einem Tanzabend in Erkheim.

