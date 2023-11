Parken in der Memminger Altstadt: Stadt ist im Gespräch mit Galeria Karstadt

Bei der Suche nach zusätzlichen Parkplätzen nahe der Altstadt richtet sich der Blick auf die Parkgarage des Warenhauses. Doch noch gibt es ein Problem.

02.11.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Für Autofahrer, die aus Richtung Westen die Altstadt ansteuern, sollen zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen werden: Mit einem Antrag vom Mai tritt dafür die CSU/FDP-Fraktion mit Blick auf die damals noch nicht beschlossene Sperrung des Weinmarkts ein. Während sich die Idee für ein weiteres Parkhaus zerschlagen hat, gibt es laut Tiefbauamtsleiter Urs Keil vielversprechende Gespräche für eine Nutzung des Parkhauses von Galeria Karstadt.

Idee für ein neues Parkhaus beim Kaisergraben ist nicht umsetzbar

Anstoß für den Antrag sei auch die ungewisse Zukunft des sanierungsbedürftigen Parkhauses Schwesterstraße gewesen, erklärte Stadtrat Michael Ruppert (CSU) im Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr. Die Stadträtinnen und -räte der beiden Fraktionen konnten sich auf der Fläche an der Kreuzung Kaisergraben/Bodenseestraße/Stadtweiherstraße, wo sich früher ein Matratzen-Geschäft befand, ein weiteres Parkhaus vorstellen. Keil berichtete jedoch, dass der Eigentümer das Grundstück nicht verkaufen will – überdies wäre es für den Bau eines Parkhauses relativ klein. Verschiedenes spricht laut Keil auch gegen den zweiten Vorschlag, eine Tiefgarage am Westertorplatz.

Stadtwerke: In den bestehenden Parkhäusern gibt es noch Kapazitäten

Der Leiter des Tiefbauamts verwies zugleich auf Auswertungen der Stadtwerke, wonach in den bestehenden Parkhäusern auch „an verkehrsstarken Tagen“ noch Plätze frei seien. Darüber hinaus gab es nach seinen Worten – wie auch im CSU/FDP-Antrag angeregt – ein Gespräch mit Vertretern von Galeria Kaufhof über die Nutzung des Karstadt-Kundenparkhauses für die Öffentlichkeit auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Dabei habe das Unternehmen grundsätzlich Interesse bekundet, allerdings sei noch das Problem eines zweiten Fluchtwegs zu klären: Denn dieser verläuft durch das Warenhaus und steht damit außerhalb der Öffnungszeiten nicht zur Verfügung. Eine mögliche Lösung wäre die Rampe. Weil das Unternehmen seinen Fokus zunächst auf das Weihnachtsgeschäft richten will, geht es die Prüfung dieser Alternative laut Keil erst im Frühjahr an.

Der Ausschuss beschloss, dass der Antrag von CSU/ FDP weiterverfolgt und insbesondere die Gespräche mit Galeria Karstadt fortgeführt werden sollen.