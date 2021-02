Parkhaus in der Memminger Krautstraße ist bald wieder dicht

Die Straße in der Memminger Innenstadt wird ab 1. März ausgebaut. Los geht es mit Kanalarbeiten. Das Parkhaus bleibt voraussichtlich bis Mitte April geschlossen.

20.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Memminger Krautstraße und ihre Nebenstraßen Gießergasse und In der Kappel werden ab Montag, 1. März, ausgebaut. Im ersten Bauabschnitt stehen umfangreiche Kanal- und Leitungsarbeiten an, die laut Stadtverwaltung zeitweise eine Vollsperrung für den Verkehr notwendig machen. Das Parkhaus Krautstraße ist daher ab 1. März bis voraussichtlich Mitte April nicht anfahrbar.

Dauerparker können andere Parkhäuser nutzen

Für die 110 Dauerparker stellen die Stadtwerke Ausweich-Stellplätze im Parkhaus am Bahnhof oder in der Tiefgarage der Stadthalle zur Verfügung. Anlieger gelangen in den sechs Wochen des ersten Bauabschnitts über die Künergasse und die Gießergasse in die Krautstraße. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte, konnten die anstehenden Bauarbeiten nicht mit der zurückliegenden Baustellenphase während der Sanierung des Parkhauses kombiniert werden, da die Zufahrt zum Parkhaus für Baustellenfahrzeuge frei bleiben musste. Nach der 15 Monate andauernden Sanierung ist das Parkhaus Krautstraße im Juni 2020 wieder eröffnet worden.