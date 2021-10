Parkhotel Maximilian in Ottobeuren eröffnet „Haus Amalia“

Neuer Anbau ans Best Western Hotel hat 39 Zimmer, drei Seminarräume und eine Dachterrasse. Insgesamt gibt es 150 Zimmer. Eigentümer investiert knapp fünf Millionen Euro.

19.10.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Von der Dachterrasse aus ist die Basilika zu sehen, auch der Blick auf die Berge ist möglich. Die Terrasse war ein Höhepunkt bei der Eröffnung des Erweiterungsbaus „Haus Amalia“ des Best Western Plus Parkhotels Maximilian Ottobeuren. Zahlreiche Gäste aus der Marktgemeinde und der Region waren gekommen. Die eigentlich mögliche Eröffnung im Juni 2020 habe sich durch den Lockdown leider verzögert, betonten die Betreiber, Ulrike van Gerrevink und ihr Sohn Hermann von der g2hotels GmbH. Sie hoffen nun, dass auch ein Tag der offenen Tür für die Allgemeinheit noch möglich wird.

Die große Dachterrasse ist einer der Höhepunkte von „Haus Amalia“. Unser Bild zeigt den Ottobeurer Bürgermeister German Fries (von links) mit den Betreibern Hermann und Ulrike van Gerrevink sowie Eigentümer Peter Finsterwalder. Bild: Brigitte Unglert-Meyer

Tagungsräume für 150 Personen

Der Neubau mit 39 Zimmern und großzügigen, mit neuester Technologie ausgestatteten Tagungsräumen für bis zu 150 Personen erweitere die Möglichkeiten für Geschäftsreisende und viele andere Veranstaltungen sowie auch private Feiern. Damit biete das Hotel nun mit dem Stammhaus insgesamt 150 Zimmer und allen Gästen auch weiterhin einen Wellnessbereich auf über 1000 Quadratmetern.

Knapp fünf Millionen Euro habe er in den Standort Ottobeuren investiert, sagte Peter Finsterwalder, seit 2018 Eigentümer der Immobilie. Ottobeuren habe doch sehr viel zu bieten. Ausdrücklich würdigte er die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem heimischen Architekturbüro Steinhauser/Huber. Mit ihnen sei es gelungen, „eine Symbiose aus Zweckmäßigkeit und dem, was sich gut in die Landschaft einfügt“ zu schaffen, sagte Finsterwalder auf der Dachterrasse.

Schöner Ausblick nach Süden

Die „moderne Interpretation“ von „Hauses Amalia“ mit Flachdach und zurückgesetztem Dachgeschoss, eröffne auf der Ostseite die schönsten Ausblicke, besonders auch nach Süden, erläuterte Architekt Rolf Steinhauser die Planung. Neben dem Bestandsbau des Parkhotels sei die Firsthöhe nahezu gleich, durch das Pultdach könne das Dachgeschoss aber besser genutzt werden. Das Haus biete auf rund 250 Quadratmetern drei Seminarräumen mit Foyer sowie 100 Quadratmeter Dachterrasse. Vom Kneipp-Aktiv-Park her ist der Neubau viergeschossig und von Westen mit nur halb eingegrabener Tiefgarage fünfgeschossig. Zu diesen 18 Tiefgaragen-Stellplätzen kommen noch 40 neue Parkplätze hinzu.