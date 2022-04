So war das Leben Jesu: Passionskrippe zeigt 18 Szenen

Christine Karrer aus Herbishofen hat eine große Passionskrippe mit 73 Figuren gebaut, die über Ostern in der Kirche ausgestellt wird.

15.04.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Das Krippen-Virus grassiert in der Familie Karrer aus Herbishofen schon seit mehr als sechs Jahren. Damals organisierte die Handwerkerfamilie zusammen mit befreundeten Nachbarn erstmals eine große Krippenausstellung zum Weihnachtsfest. Mit einer reinen Familienausstellung zum Beginn der Coronazeit vor zwei Jahren manifestierte sich das Virus. Im Mittelpunkt: eine Krippe mit 18 Stationen Jesu, beginnend mit Maria Verkündigung über die Beschneidung und Kreuzigung bis zur Auferstehung. Diese Passionskrippe kann nun über die Osterfeiertage in der Kirche von Herbishofen besichtigt werden.

Christine Karrer sammelte während ihrer Ausritte urige Holzpilze und Wurzeln im Wald, Steine aus dem sogenannten Herrgottsbeton und Kalk. Im Sommer begann die 44-jährige Industriekauffrau mit Unterstützung ihres Bruders Martin mit dem Bau der orientalischen Häuschen, in denen sie die wichtigsten Szenen Jesu darstellen wollte. Styrodur wurde mit einer feinen Säge zurechtgeschnitten und die mit Bleistift gezeichneten Konturen zwischen den Mauersteinen wurden mit einem Messer nachgeritzt, die Fugen mit einem Lötkolben hineingebrannt.

Mit Lackfarben angesprüht erhielt das nachgebaute Gestein eine romantische Farbe, als würde es sich um das sagenumworbene Erzgebirge in der untergehenden Abendsonne handeln. Beim „festlichen Abendmahl“ brachte Karrer edle, gelbe Wandfarbe auf. Mit in Leimwasser aufgelöstem Klopapier schaffte sie die Putzstrukturen des Maurermörtels an den Wänden. Aus Bauschaum kreierte sie ein mächtiges Felsmassiv, aus dem der See Genezareth gespeist wird, in dem Jesus seine Taufe erhielt. Mehr als 73 Figuren stellen das Leben und Wirken Jesu dar. Die kreative Beleuchtung gibt dem 2,4 Meter breiten Kunstwerk einen edlen Touch.

Angefangen hatten die Basteleien im Wohnzimmer, wo Christine Karrer auf einem Tapeziertisch die ersten Häuser formte. In der Werkstatt ihres Vaters sind die gröberen Farb-Arbeiten erledigt worden. Nachdem weitere Teile im Keller entstanden, wurde das Kunstwerk oben im Ausstellungsraum zu einem Ganzen zusammengefügt. Pfarrer Joachim Metten nahm die 18 geschichtlichen Bilder zum Anlass, aussagekräftige Predigten daraus zu schmieden.

