Personalnot in Kitas: Bad Grönenbacher Kindergarten muss auf Notbetreuung einschränken

Personalmangel herrscht an Kindertagesstätten überall im Unterallgäu. Träger suchen händeringend nach Fachkräften – so auch in Bad Grönenbach.

06.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„Wir können viel, aber leider noch nicht zaubern.“ Mit diesem Satz sprach Bad Grönenbachs Bürgermeister Bernhard Kerler vielen Trägern von Kindertagesstätten aus dem Herzen. Gemeint war bei der jüngsten Sitzung des örtlichen Sozialausschusses der Personalmangel, mit dem nicht nur die Kitas in Bad Grönenbach, sondern in ganz Bayern zu kämpfen haben, wie Familienministerin Ulrike Scharf ( CSU) unlängst beim Besuch einer Kita in Memmingen unterstrich.

Kindergarten in Bad Grönenbach nimmt nur noch Kinder berufstätiger Eltern auf

Im Grönenbacher Kindergarten Spatzennest musste wegen fehlenden Personals Anfang Mai sogar eine Notbetreuung eingerichtet werden. Seither dürfen nur noch Kinder in die Einrichtung der evangelischen Kirchengemeinde kommen, deren Erziehungsberechtigte berufstätig sind. Allerdings könnte diese Regelung glücklicherweise bald ein Ende haben. Denn wie in der Sitzung des Sozialausschusses berichtet wurde, wird das Kindergartenteam voraussichtlich noch im Juli durch eine Betreuerin verstärkt. Dann sollte es im Spatzennest wieder rund laufen.

Kita-Träger müssen Beschränkungen bei den Betreuungszeiten melden

Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilte, müssen Kita-Träger aktuelle Einschränkungen bei den regulären Betreuungszeiten grundsätzlich an das Landratsamt melden. Es handle sich dabei aber lediglich um eine Anzeige. Eine Zustimmung der Behörde sei nicht notwendig. Zudem gebe es keine gesetzlichen Regelungen, nach welchen Kriterien ein Träger eine Notbetreuung durchführen muss. Auch das Landratsamt mache hier keine Vorgaben. Es werde jedoch empfohlen, Einschränkungen bei den Betreuungszeiten möglichst im Einvernehmen mit den Eltern zu treffen. (Wie die Situation in Memmingen aussieht, lesen Sie hier: Den Kitas in Memmingen gehen die Plätze aus: Wie die Stadt nun Lösungen sucht)

Reiche dies nicht aus, müsse der Träger andere Kriterien festlegen. Ein Kriterium kann aus Sicht des Landratsamts die Berufstätigkeit beider Elternteile beziehungsweise eines Elternteils bei Alleinerziehenden sein. „Welche Nachweise der Träger dafür verlangt, obliegt ihm selbst“, so das Landratsamt in einer schriftlichen Stellungnahme.

Nur wenige freie Plätze gibt es in Bad Grönenbach, dafür viele Wartelisten

Mit Blick auf die Wartelisten (Stand Mai 2023) der fünf Kindertagesstätten in Bad Grönenbach und Zell wurde bei der Sitzung des Sozialausschusses deutlich, dass es nur noch in der Kita „St. Peter und Paul“ in Zell freie Plätze gibt – und zwar fünf Stück. Dagegen stehen bei der Einrichtung „Mutter Theresa“ fünf Kinder, beim „Spatzennest“ elf, beim „Waldkindergarten“ fünf und bei den Johanni-Knirpsen 29 Buben und Mädchen auf der Warteliste. Diese Zahlen ändern sich nach Auskunft der Verantwortlichen aber nahezu täglich. Darüber hinaus hätten wöchentliche Anfragen von Eltern nach Betreuungsplätzen bisher über die Kindertagesstätte Wolfertschwenden gedeckt werden können. Aber auch da sei die Zahl der Plätze jetzt fast erschöpft.