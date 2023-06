Peta stellt Strafanzeige gegen Memminger Reiter Tim Honold

Die Tierrechtsorganisation hat Tim Honold angezeigt, der mit seinem Pferd bei einem Turnier in Hamburg gestürzt war. Wie es jetzt weitergeht.

Die Tierrechtsorganisation Peta hat Strafanzeige gegen den Memminger Reiter Tim Honold gestellt. Grund war ein schwerer Sturz des Anfang 20-Jährigen mit dem Wallach „Jack Daniels“ beim renommierten Hamburger Derby am 19. Mai.

„Als der Reiter Tim Honold das Pferd über den drei Meter hohen Derby-Wall treiben wollte, sprang das Pferd von der oberen Kante ab, stürzte in die Tiefe und prallte ungeschützt mit Oberkörper, Kopf und Hals auf den Boden auf.“ So beschreibt Peta den Vorfall in einer Pressemitteilung.

Zwei Stürze beim Turnier in Hamburg

Kurz zuvor seien dem Pferd „Ice Man“ des Reiters Falk Römmer an demselben Hindernis die Vorderbeine weggeknickt. Peta weiter: „Weil die Reiter Tim Honold und Falk Römmer die Pferde aus Profit- und Prestigegründen dennoch massivem Leid und großen Gesundheitsgefahren aussetzten, haben wir von Peta Deutschland gegen beide Reiter bei der Staatsanwaltschaft Hamburg Strafanzeige erstattet.“ Peta kritisiert zudem, dass „die Überforderung der Pferde fester Bestandteil solcher Turniere ist“.

Wie es jetzt für Peta und Tim Honold weitergeht

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte jetzt Peta-Sprecher Jonas Meyerhof aus Stuttgart: Bezüglich der Strafanzeige gebe es bislang keine Neuigkeiten. „Normalerweise dauert es einige Zeit, bis sich die Staatsanwaltschaft bei uns meldet.“

Tim Honold selbst äußerte sich nach dem Sturz gegenüber dem Fachmagazin Reiterjournal. Dort heißt es, dass Honold und der neunjährige „Jack Daniels“ noch nicht allzu viele gemeinsame Erfolge verbinde. Sie seien im Februar bei einem M*-Springen platziert gewesen, im April bei einem Zwei-Phasen-S* in Langenau.

Warum Tim Honold am Hamburger Derby teilnehmen wollte

Die Hintergründe, warum er dennoch einen Start beim Hamburger Derby gewagt habe, begründete Tim Honold gegenüber dem Reiterjournal wie folgt: „Jack Daniels ist ein neunjähriges Pferd, den wir das ganze Jahr behutsam für das Großereignis, das Hamburger Derby, aufgebaut haben. Wir sind regelmäßig, alle zwei, drei Wochen, zu dem Derby-Trainingsparcours in Ostdeutschland gefahren. Da steht letztendlich der komplette Derby-Parcours. Der Wall hat eigentlich immer am besten geklappt. Ansonsten haben wir ihn normale 1,40/1,45-Meter-Parcours geritten.“

Dass das Ganze so ausgehe, hätte er nicht erwartet, so Tim Honold: „Wir waren uns sicher, dass nichts passieren wird. Den Wall und alle anderen Hindernisse hat er gekannt und auch im Training gut gesprungen.“

Kommentator über Tempo, das "für den Wall deutlich zu hoch war

Der Kommentator des Hamburger Springens hingegen sprach beim Turnier von einem Tempo, das „für den Wall deutlich zu hoch war“. Nach dem Sturz sei „Jack Daniels“ sofort von einem Tierarzt untersucht und dann in eine Tierklinik zur weiteren Untersuchung gefahren worden. Dem Tier gehe es gut, so Tim Honold.

"Wer werden in einem laufenden Verfahren nichts sagen"

Die Familie Honold will sich derzeit gegenüber unserer Redaktion nicht weiter äußern: „Wir werden in einem laufenden Verfahren nichts sagen“, so Meike Honold, die Mutter des Springreiters aus Memmingen.