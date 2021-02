Der Autor erzählt in seinem Buch „Oimol war allamol es Easchtemol“ von einschneidenden Premieren in seinem Leben. Warum der Wolfertschwender im Dialekt schreibt.

24.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Geschichten und Anekdoten, die „ziemlich nahe an der Wahrheit des Erlebten“ sind, hat der Wolfertschwender Peter Hanka in seinem Büchlein „Oimol war allamol es Easchtemol“ aufgeschrieben. In Mundart und Gedichtform erzählt der 77-Jährige auf amüsante Art, wie ihm verschiedenste Begebenheiten zum ersten Mal im Leben widerfahren sind.