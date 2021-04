Asylbewerber Khoshal Jan, dem die Arbeitserlaubnis entzogen wurde, soll zum Naturkosthersteller in Legau zurückkehren dürfen. Was sich bisher getan hat.

23.04.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Mehr als 1500 Unterstützer hat nach etwa einem Monat die Petition, die sich für den in Illerbeuren (Kronburg) lebenden Asylbewerber Khoshal Jan einsetzt. Dem 22-jährigen Afghanen, der seit 2019 bei Rapunzel Naturkost beschäftigt ist, war die Arbeitserlaubnis entzogen worden. Beim Legauer Unternehmen schätzt man Jan als fähigen und freundlichen Mitarbeiter und würde ihn gerne behalten, da er zudem in einem Bereich tätig ist, in dem es an Arbeitskräften mangelt.