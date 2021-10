Autofahrer fährt 81-Jährige Fußgängerin in Pfaffenhausen an

Ein Autofahrer hat eine 81-jährige Fußgängerin beim Ausparken übersehen und angefahren. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

20.10.2021 | Stand: 13:11 Uhr

Eine 81-jährige Fußgängerin hat ein Autofahrer am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Ladens in Pfaffenhausen angefahren. Der 48-Jährige parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah dabei die Frau. Die Rentnerin stürzte zu Boden und wurde dabei verletzt. Der Autofahrer brachte die Frau daraufhin zu einem benachbarten Arzt. Aufgrund der Schwere und Vielzahl an Verletzungen wurde sie schließlich ins Krankenhaus nach Mindelheim gebracht. Der Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 08261/7685-0 zu melden.

