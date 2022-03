Kleinkind läuft vor Auto - Fahrer kann noch ausweichen

Das dreijährige Kind war plötzlich auf die Straße gelaufen, doch die Reaktion des Fahrers sowie des anwesenden Vaters verhinderten Schlimmeres.

17.03.2022 | Stand: 14:34 Uhr

Am Mittwochvormittag ist ein dreijähriges Kind im Bereich der Memminger Straße in Pfaffenhausen in ein heranfahrendes Auto gerannt und hat sich dabei leicht verletzt. Das Kind wollte nach Angaben der Polizei gemeinsam mit ihrem Vater und Bruder die Straße überqueren, als es aus bisher unbekannten Gründen loslief.

Fahrer kann rechtzeitig ausweichen

Der Fahrer des entgegenkommenden Autos konnte den Angaben zufolge auch aufgrund seiner angemessener Geschwindigkeit schnell reagieren und ausweichen. Aus diesem Grund kam es nicht zum frontalen Zusammenstoß. Auch der Vater des Kindes reagierte demnach schnell und zog das Kleinkind zurück, welches sich daher nur leichte Verletzungen zuzog. Es wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am Auto des Fahrers entstand kein Sachschaden.

