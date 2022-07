Mädchen (5) schwer verletzt: Hund beißt Mutter und Tochter in Pfaffenhausen

In Pfaffenhausen im Unterallgäu hat ein Hund eine Mutter und ihr Kind angegriffen und mehrfach zugebissen. Das fünfjährige Mädchen wurde schwer verletzt.

21.07.2022 | Stand: 16:03 Uhr

In Pfaffenhausen (Landkreis Unterallgäu) hat ein Hund eine Mutter und ihr Kind angegriffen. Die Frau hatte ihr Kind am Donnerstag gegen 13 Uhr aus dem Kindergarten abgeholt, berichtet die Polizei. Während sie entlang der Burgstraße liefen, kam ein großer schwarzer Hund aus einem Anwesen auf sie zu und griff das fünfjährige Mädchen unvermittelt an. Der Hund biss das Kind mehrmals und verletzte es dabei schwer. Der Mutter biss der Hund ins Bein.

Pfaffenhausen: Hund greift Kind und Mutter im Unterallgäu an

Nachdem das Tier abgelassen hatte, flüchteten die Mutter und das Kind und gingen zur Behandlung ins Krankenhaus. Erst jetzt informierte der Arzt die Polizei. Die Beamten ermittelten den Hundehalter und stellten sicher, dass das Tier sofort sicher verwahrt wird. Bei dem Hund handelt es sich laut Polizei um einen großen Hütehund, der zum Schutz vor Wölfen von Schäfern eingesetzt wird.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Die Polizei Mindelheim verständigte die Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen sowie die Diensthundeführer des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West über den Vorfall. Sie sollen den Hund sowie die Haltung in enger Absprache begutachten, um entsprechende Schutzmaßnahmen zu erarbeiten. Die Polizei ermittelt gegen den Hundehalter wegen des Verdachts der gefährlichen Köperverletzung.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch